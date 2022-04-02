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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مركز توطين الوظائف التابع للغرفة التجارية بمكة المكرمة نظم ملتقى للتوظيف عرضت خلاله 11 شركة ومؤسسة وطنية فرصا وظيفية للجنسين في مكة المكرمة وجدة ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تجاوز عددها 200 وظيفة برواتب تتراوح بين 3500 إلى 10 آلاف ريال حسب التخصص، وقد استقطب الملتقى أكثر من 400 من طالبي وطالبات التوظيف. وشملت الشواغر الوظيفية في شركة تجارية للتوصيل: وظيفة مساعد إداري، ومخطط، ومشرفين وقادة في تخصصات متنوعة، بينما قدمت شركة للحافلات شواغر في مجالات الهندسة والأعمال الفنية والإشراف، فيما قدمت شركات لتقديم القهوة مجالات مختلفة، وشركة قابضة حددت شواغرها في مجالات شملت الهندسة والأعمال الفنية والإدارية، وشركة حراسات أمنية طلبت حراس أمن، وشركات شهيرة للمطاعم والسوبرماركت والفنادق حددت شواغرها في طواقم الخدمات، والمحاسبة والاستقبال وغيرها.



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