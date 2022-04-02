مركز توطين

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وشملت الشواغر الوظيفية في شركة تجارية للتوصيل: وظيفة مساعد إداري، ومخطط، ومشرفين وقادة في تخصصات متنوعة، بينما قدمت شركة للحافلات شواغر في مجالات الهندسة والأعمال الفنية والإشراف، فيما قدمت شركات لتقديم القهوة مجالات مختلفة، وشركة قابضة حددت شواغرها في مجالات شملت الهندسة والأعمال الفنية والإدارية، وشركة حراسات أمنية طلبت حراس أمن، وشركات شهيرة للمطاعم والسوبرماركت والفنادق حددت شواغرها في طواقم الخدمات، والمحاسبة والاستقبال وغيرها.
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