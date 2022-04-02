شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 7 أرقام حول شركات الاتصالات.. تأسيس 211 كيانا بـ63.5 مليون جنيه خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ويقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أرقام لشركات الاتصالات، وهي:

1- تأسيس 11 شركة اتصالات خلال شهر يناير عام 2022 مقابل شركة وحيدة خلال شهر ديسمبر عام 2021 ومقارنة مع 5 شركات خلال شهر يناير عام 2021.

2- تأسيس 133 شركة تكنولوجيا معلومات خلال شهر يناير عام 2022 مقابل 143 خلال شهر ديسمبر عام 2021 ومقارنة مع 74 شركة خلال شهر يناير عام 2021.

3- تأسيس 38 شركة خدمات تكنولوجيا النظم خلال شهر يناير عام 2022 مقابل 67 شركة خلال شهر ديسمبر عام 2021 ومقارنة مع 62 شركة خلال شهر يناير عام 2021.

4- لم يتم إنشاء أي شركة اتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات تكنولوجيا النظم خلال شهر يناير الماضي، مقارنة مع شركتين خلال شهر يناير عام 2021.

5- 56.04 مليون جنيه رأس مال شركات اتصالات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات تكنولوجيا النظم خلال شهر يناير عام 2022 مقابل 63.48 مليون جنيه خلال شهر ديسمبر عام 2021، ومقارنة مع 112.89 مليون جنيه خلال شهر يناير عام 2021.

6- تراجع مؤشر قطاع الاتصالات إلى 1498 نقطة خلال شهر يناير عام 2022 ومقابل 1613 نقطة خلال شهر ديسمبر عام 2021 ومقارنة مع 1609 نقطة خلال شهر يناير عام 2021 بمعدل انخفاض شهري 115%، ومعدل انخفاض سنوي 111%.

7- 77 نادي تكنولوجيا المعلومات أطلقته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ضمن مشروع نوادي تكنولوجيا المعلومات في التنمية المجتمعية.

ونفذت وزارة الاتصالات، مجموعة من محاور العمل لجذب الشركات العالمية للتوسع في أعمالها في مصر والاستفادة من الكوادر المصرية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتي يأتي على رأسها تطوير البنية التحتية المعلوماتية، حيث تم استثمار أكثر من 60 مليار جنيه في هذا المجال خلال الثلاث أعوام السابقة بما أثمر عن تبوء مصر موقع الصدارة في متوسط سرعة الإنترنت الثابت على مستوى القارة الإفريقية؛ وتدريب 100 ألف شاب وشابة خلال 18 شهرًا على تخصصات تكنولوجيا المعلومات المختلفة وصقل المهارات الشخصية لهم لتعزيز قدراتهم التنافسية في السوقين المحلي والعالمي.

كما تم إنشاء جامعة مصر للمعلوماتية وهي الأولى من نوعها المتخصصة في علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة بها في إفريقيا، وتتعاون مع كبرى الجامعات العالمية لخلق نقلة نوعية في الكوادر الرقمية المتخصصة.