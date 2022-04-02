شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع إطارات السيارات بالسخنة يوفر واردات بقيمة 2 مليار دولار سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى شهر أكتوبر 2020 تم توقيع اتفاقية إطارية للتعاون مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حيث تم الاتفاق على تأسيس تحالف صناعى وطنى قوى لصناعة إطارات المركبات من كافة الأنواع ومنها سيارات الركوب والنقل والأوتوبيسات والجرارات الزراعية والمعدات الثقيلة وإنشاء مصنع إطارات المركبات بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة على مساحة 450 ألف متر مربع.. فلماذا تأخر تدشين المصنع؟.

بداية كشفت مصادر بقطاع الأعمال العام، إنه سيتم تنفيذ مشروع تصنيع إطارات السيارات من خلال شركات القطاع، بعد عدم التوافق لتنفيذ المشروع من خلال التحالف مع عدة جهات، على أن يتم استكمال الدراسات والمشروع من نفس شركات الخبرة العالمية، لافتة أن التمويل هو العائق الحالى لتدشين المصنع حيث سيتكلف ما بين 700 لـ 900 مليون دولار.

وأضافت المصادر لـ ”الخليج 365” أن القابضة للصناعات الكيماوية، تدرس تنفيذ المشروع الهام بالتعاون بين شركة النقل والهندسة المتخصصة فى الصناعة والتابعة لها وبين إحدى الشركات العالمية حيث سيتم دراسة سبل تنفيذ ذلك ولا سيما أن تكاليف المشروع كبيرة.

وأوضحت المصادر أن القابضة الكيماوية تلقت خطابا من كبرى شركات بيلاروسيا المتخصصة فى صناعة إطارات السيارات والمصنفة عالميا، لبحث التعاون فى مجال تجارة وتصنيع إطارات السيارات حيث تصنع تلك الشركة 300 نوع من أنواع الإطارات.

أشارت أن المصنع الجديد سيوفر واردات بقيمة 2 مليار دولار سنويا، كما يمكن انتاج 4 ملايين إطار سنويا يتم زيادتها فى مراحل لاحقة لـ 5 ملايين إطار.

يشار أن المخطط كان يستهدف تدشين مصنعين لإطارات السيارات فى مصر فى السخنة والعامرية، لتوفير الاطارات للسوق المحلى وللتصدير من خلال شركة النقل والهندسة التابعة للقابضة.