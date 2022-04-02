تعيين أحمد يوسف مساعدا لوزير السياحة والآثار للوعي والسياحة الداخلية

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، قراراً وزارياً بشغل أحمد يوسف وظيفة مساعد الوزير للوعي والسياحة الداخلية بطريق التعاقد لمدة عام، وذلك بجانب قيامه بمهام وظيفة الوكيل الدائم للوزارة والتي تم تكليفه بها أوائل الشهر الماضي.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تنشيط السياحة الداخلية ورفع الوعى السياحى والأثرى لدى كافة فئات المجتمع المصرى ولا سيما الأطفال والشباب وهو ما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر 2030.

وتتضمن مهام مساعد الوزير للوعى والسياحة الداخلية التنسيق بين كافة هيئات وفرق عمل الوزارة فى ملف التوعية السياحية وتنشيط السياحة الداخلية، ووضع الخطط والبرامج المختلفة لتنشيط حركة السياحة الداخلية وتعميق وعى المواطنين بأهمية صناعة السياحة وأدبيات التعامل مع السائحين وكذلك تعرفيهم بعظمة تراثهم وآثارهم لتعزيز شعور الانتماء والولاء لديهم، بالإضافة إلى الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج للفئات المستهدفة كطلبة المدارس والجامعات وذوى الاحتياجات الخاصة فى المحافظات المختلفة على أن تشتمل هذه البرامج ندوات تعريفية ورحلات تعريفية وورش عمل وغيرها من أدوات الاتصال والتوعية، وكذلك الإشراف على إنتاج المحتويات المختلفة سواء المطبوعة أو الإلكترونية أو التليفزيونية أو العلمية والتربوية اللازمة لتنشيط السياحة الداخلية.