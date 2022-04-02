شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الدينار الكويتى فى مصر .. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدينار الكويتى اليوم استقرار ملحوظ في البنوك والمصارف الرسمية وشركات الصرافة، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 57.73 جنيه للشراء، و 60.34 جنيه للبيع، أما فى بنك الإسكندرية سجل 56.23 جنيه للشراء، و 60.24 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى 59.80 جنيه للشراء، و 60.38 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.



وسجل سعر الدينار الكويتى فى بعض البنوك كالتالى:



سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى59.80 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى البنك المركزى المصرى59.80 جنيه للشراء.



سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى57.73 جنيه للشراء. 60.38 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى57.73 جنيه للشراء.



سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر57.73 جنيه للشراء. 60.34 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر57.73 جنيه للشراء.

60.34 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى cib57.47 جنيه للشراء.

60.29 جنيه للبيع.



سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية56.23 جنيه للشراء. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية56.23 جنيه للشراء.



سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي60.11 جنيه للشراء. 60.24 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبوظبى الإسلامي60.11 جنيه للشراء.

60.43 جنيه للبيع.