شكرا لقرائتكم خبر عن سريلانكا تفرض حظر تجول بعد إعلان حالة الطوارئ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرضت الحكومة السريلانكية اليوم السبت حظر تجول في جميع أنحاء البلاد خلال عطلة نهاية الأسبوع وذلك بعد إعلان حالة الطوارئ لمواجهة اضطرابات متزايدة وسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

وقالت إدارة الإعلام الحكومية في بيان "بموجب السلطات الممنوحة للرئيس، فُرض حظر تجول في جميع أنحاء البلاد من الساعة السادسة مساء (1230 بتوقيت جرينتش) يوم السبت إلى السادسة صباحا (0030 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين".

وأعلن الرئيس جوتابايا راجاباكسا حالة الطوارئ العامة في كل أنحاء البلاد في ساعة متأخرة من مساء الجمعة. وقال في بيان إنها ضرورية للحفاظ على النظام العام والموارد والخدمات الأساسية.

وفتحت المتاجر أبوابها وكانت حركة المرور طبيعية بينما ظلت الشرطة متمركزة في بعض محطات الوقود.

واندلعت احتجاجات بسبب الاستياء من نقص الوقود وغيره من المواد الأساسية، واشتبك مئات المحتجين مع الشرطة والجيش يوم الخميس خارج مقر إقامة راجاباكسا وأضرموا النار في عدة سيارات تابعة للشرطة والجيش.

واعتقلت الشرطة 53 شخصا وفرضت حظر تجول في كولومبو ومحيطها يوم الجمعة.

وتشهد سريلانكا التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة انقطاعا مستمرا للكهرباء لفترات تصل إلى 13 ساعة في اليوم في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة جاهدة لتأمين النقد الأجنبي لدفع ثمن واردات الوقود.

واستنزفت جائحة كوفيد-19 صناعة السياحة المربحة في البلاد وتحويلات العاملين في الخارج مما فاقم الأزمة الناجمة عن سوء إدارة الحكومات المتعاقبة للاقتصاد.

وقالت الحكومة إنها تسعى للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي، فضلا عن طلب قروض جديدة من الصين والهند.