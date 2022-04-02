شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر.. عيار 21 يسجل 970 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر اليوم السبت استقرار ملحوظ في سوق الصاغة بمصر، وذلك بعد إغلاق البورصة العالمية للذهب، إذ سجل الذهب 1924 دولارا كسعر إغلاق أسبوعي، وهو نفس السعر المستمر معنا حتى يوم الاثنين القادم، مع فتح التداول مجدداً على الذهب، ويستجيب سعر الذهب في مصر لما تشهده الأسعار العالمية للمعدن النفيس، ويتغير سعر المعدن الأصفر صعوداً وهبوطًا وفق البورصة العالمية إضافة إلى أسعار الدولار في مصر.

سعر الذهب اليوم عيار 18

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم عيار 18 ما قميته 830 جنيها للجرام، مقابل نفس القيمة أمس، لتستقر الأسعار عند مستويات أغلاق السوق الجمعة 1 أبريل 2022.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في السوق المصري 970 جنيها للجرام، وذلك مع استقرار السعر العالمي للذهب، وكان عيار 21 تحرك في مستويات 970 إلى 980 جنيها للجرام صعوداً وهبوطًا على مدار جلسات التداول الأسبوعي.

أسعار الذهب عيار 24

سجل الذهب عيار 24 وهو العيار المكون للسبائك في مصر 1108 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، ويعتبر هو العيار الأغلى في الأسواق حاليًا.

أسعار الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 7760 جنيهًا وقت صياغة السطور، ويزن الجنيه الذهب حوالي 8 جرامات من العيار 21.

توقيت فتح محلات الذهب في رمضان

أعلن هانى جيد رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن مواعيد العمل الرسمية لمحلات بيع المشغولات الذهبية تبدأ من 11 صباحًا وحتى 4.5 عصراً خلال أول يوم رمضان، ولا يوجد فترة عمل مسائية خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بدءًا من الأسبوع الثاني تكون مواعيد العمل المسائية من 8 إلى 11 مساء بجانب الفترة الصباحية التي تبدأ من 11 إلى 4.5 عصرا بشكل يومي طوال الأسابيع الثلاثة من شهر رمضان.

وأشار إلى أن الفترة من 4.5عصراً إلى 8 مساءا تكون أغلب محلات الذهب مغلقة أوقات الإفطار على مدار طوال الشهر، مشيرا إلى أن التوقعات بشأن مبيعات الذهب في رمضان لا يمكن تحديدها الآن.

توقعات أسعار الذهب

وقال، إن التوقعات بشأن مستقبل الذهب غامضة ولا يمكن أبدا قراءة حركة مؤشر المعدن الأصفر، وذلك مع استمرار الحرب الأوكرانية الروسية، وكذا ارتفاع أسعار الدولار في مصر، لذا تصبح التوقعات جميعها غير واقعية في ظل هذه الأوضاع.