الاقتصاد

سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى فى الأسواق

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 20.18 جنيه للشراء، و20.51 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 20.13 جنيه للشراء، و20.47 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 20.19 جنيه للشراء، و 20.34 جنيه للبيع.

 

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.


سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

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سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى20.19 جنيه للشراء.

 

20.34 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى20.18 جنيه للشراء.

 

20.51 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى بنك مصر20.18 جنيه للشراء.

 

20.51 جنيه للبيع.

 

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سعر اليورو فى بنك الإسكندرية20.13 جنيه للشراء.

 

20.47 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة20.25 جنيه للشراء.  
20.50 جنيه للبيع.
سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib20.18 جنيه للشراء.

 

20.46 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى20.38 جنيه للشراء.

20.54 جنيه للبيع.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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