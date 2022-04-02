أسعار الذهب تتراجع في بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت، بقيمة 5 جنيهات في الجرام الواحد مقارنة بسعره أمس، مع تراجع سعر المعدن عالميًا.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي، وذلك تأثراً بسعر المعدن عالمياً والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة سعر الدولار، قبل أن تفقد أسعار الذهب الكثير من مكاسبها بعد ذلك.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر:

انخفضت أسعار الذهب عيار 14 إلى 643 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 827 جنيها للجرام.

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 965 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 1103 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 7720 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

كما هبط سعر الذهب عالميًا بنهاية تعاملات أمس إلى 1928.2 دولار للأوقية، بانخفاض 1.3%.

واليوم وغد عطلة رسمية في البورصات العالمية.