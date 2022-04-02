شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الذهب: مواعيد عمل الصاغة من 11 صباحًا حتى 4.30 عصرًا أول أسبوع برمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن هانى جيد رئيس شعبة الذهب في الغرفة التجارية، أن مواعيد العمل الرسمية لمحلات بيع المشغولات الذهبية، تبدأ من 11 صباحًا، وحتى 4.30 عصراً خلال أول أسبوع في رمضان، ولا يوجد فترة عمل مسائية خلال الأسبوع الأول من الشهر الكريم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه بدءًا من الأسبوع الثاني تكون مواعيد العمل المسائية من 8 إلى 11 مساء بجانب الفترة الصباحية التي تبدأ من 11 إلى 4.30 عصرا بشكل يومي طوال الأسابيع الثلاثة من شهر رمضان.

وأشار إلى أن الفترة من4.30 عصراً إلى 8 مساءا تكون أغلب محلات الذهب مغلقة أوقات الإفطار على مدار طوال الشهر، مشيرا إلى أن التوقعات بشأن مبيعات الذهب في رمضان لا يمكن تحديدها الآن.

وقال، إن التوقعات بشأن مستقبل الذهب غامضة ولا يمكن أبدا قراءة حركة مؤشر المعدن الأصفر، وذلك مع استمرار الحرب الأوكرانية الروسية، وكذا ارتفاع أسعار الدولار في مصر، لذا تصبح التوقعات جميعها غير واقعية في ظل هذه الأوضاع.