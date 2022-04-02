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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر العملات في السوق المصري اليوم السبت.. استقرار واضح نظراً للإجازة والان مع تفاصيل الخبر
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 18.24 جنيه للشراء، و 18.34 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر اليورو الأوروبى اليومثبت سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى، عند 20.18 للشراء، 20.51 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الجنيه الإسترلينى اليوماستقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.90 جنيه للشراء، 24.16 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.85 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى، 57.73 جنيه للشراء، و 60.34 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.