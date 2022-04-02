شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عمل البنوك والبورصة والبريد وفروع شركات المحمول فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ اليوم السبت، أولى أيام شهر رمضان، تطبيق مواعيد العمل بعدد من الجهات الحكومية والخاصة وأبرزها البنوك ومكاتب البريد وفروع شركات المحمول والبورصة المصرية، واتخذت عددًا من الجهات إجراءات لتسهيل أداء الخدمات للمواطنين خلال الشهر الكريم.





مواعيد عمل البنوكحدد البنك المركزي المصري، مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان المبارك، وذلك لمدة 4 ساعات يوميًا، حيث من المقرر أن تمتد ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.

وبالنسبة للموظفين العاملين بالبنوك، من المقرر أن تبدأ البنوك عملها في التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.





مواعيد عمل البريدحددت الهيئة القومية للبريد، لتبدأ الفترة الصباحية من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا، على أن تعمل جميع المكاتب الرئيسية والأكشاك البريدية والسيارات المتنقلة بجميع المحافظات فترة عمل مسائية حتى الساعة الرابعة عصرًا.

كما تقرر عمل جميع الأكشاك البريدية وبعض مكاتب البريد وسيارات البريد المتنقلة على مستوى الجمهورية يوم الجمعة من كل أسبوع على أن تبدأ مواعيد العمل في ذلك اليوم من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرا، وذلك بهدف الحد من تزاحم المواطنين على مكاتب البريد للحصول على الخدمات خاصة خلال شهر رمضان المبارك.



مواعيد عمل فروع المحمول مواعيد عمل فروع المحمول يطبق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك لتكون كالتالي:





قبل الإفطار:• طوال أيام الأسبوع: من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

• يوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا. بعد الإفطار: • طوال أيام الأسبوع: من الساعة الثامنة والنصف مساءً حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

• يومي الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة والنصف مساءً حتى الساعة الثانية عشر صباحًا.

وتلتزم منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.





مواعيد البورصة خلال رمضانأعلنت إدارة البورصة المصرية، مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة للسوق الرئيسي، وسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.

- تكون مواعيد جلسة مزاد سعر الاقفال

- فترة مزاد سعر الاقفال من توقيت 1.15 ظهراً ولمدة 10 دقائق، على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت متغير (عشوائي) بداية من توقيت 1.23 ظهراً وحتى توقيت 1.25 ظهراً.

- فترة التعديل من توقيت غلق جلسة المزاد وحتى توقيت 1.25 ظهراً.

- جلسة التداول بسعر الإغلاق من توقيت 1.25 ظهراً وحتى توقيت 1.30 ظهراً تماماً.

-تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.

-تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً.

-تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الإثنين والأربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً.

-تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30صباحاً إلى الساعة 11 صباحًا.