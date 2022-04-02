شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب ارتفاع الصادرات المصرية لإيطاليا بنسبة 91% خلال 2021 × 5 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الصادرات المصرية إلى إيطاليا ارتفاعا كبيرا في عام 2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتشير البيانات إلى أن الصادرات المصرية إلى إيطاليا حققت مجموعة من المؤشرات وفقا لما يلي:

- سجلت الصادرات المصرية إلى إيطاليا نحو 2.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 91.4%.

- بلغت قيمة الواردات المصرية من إيطاليا 2.97 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 1.2%.

- ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا لتصل إلى 5.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.5 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 29%.

- بلغت قيمة الاستثمارات الإيطالية في مصر 448.8 مليون دولار خلال الربع الأول العام المالي 2021 / 2022 مقابل 320 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 40.3%.

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين إيطاليا 94 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 82.6 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة ارتفاع قدرها 13.8 %.