شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 1-4-2022.. تشغيل أول مركز تبادل لحركة الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الجمعة 1-4-2022، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها إعلان زيارة 1.5 مليون زائر الجناح المصري بإكسبو دبي، نظراً لأن الجناح يقدم للجمهور نسخة مصغرة عن مصر بكل تفاصيلها ومقوماتها الطبيعية والسياحية والصناعية والمعمارية والتاريخية وذلك في رحلة شيقة وقصيرة لا تتجاوز نصف الساعة، بدء تشغيل أول مركز تبادل لحركة الإنترنت EG-IX في مصر بالتعاون مع شركةAMS-IX، بهدف تعزيز التجربة الرقمية لمستخدمي الإنترنت في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

وزيرة التجارة أمام معرض إكسبو دبي 2020 وزيرة التجارة: جناح مصر فى إكسبو دبي يستقبل أكثر من 1.5 مليون زائرأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الجناح المصري المشارك بإكسبو دبي 2020 حقق مؤشرات متميزة بالتصنيفات العالمية حول الإكسبو، حيث فاز بالمركز الثالث على مستوى الأجنحة متوسطة المساحة المشاركة في اكسبو 2020 دبي من حيث التصميم الداخلي وذلك في إطار المسابقة الرسمية التي نظمها المكتب الدولي للمعارض، لافتةً إلى أن الجناح حصل على المركز الثاني بعد دولة بيرو في تصويت الجماهير الذي أجرته مسابقة أفضل الدول المشاركة بالإكسبو التي نظمتها مجلة Exhibitor للمعارض والفعاليات الدولية، حيث شارك بالمسابقة 40 جناح من أفضل الأجنحة بإكسبو. وزيرة التجارة: جناح مصر فى إكسبو دبي يستقبل أكثر من 1.5 مليون زائرأعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الجناح المصري المشارك بإكسبو دبي 2020 حقق مؤشرات متميزة بالتصنيفات العالمية حول الإكسبو، حيث فاز بالمركز الثالث على مستوى الأجنحة متوسطة المساحة المشاركة في اكسبو 2020 دبي من حيث التصميم الداخلي وذلك في إطار المسابقة الرسمية التي نظمها المكتب الدولي للمعارض، لافتةً إلى أن الجناح حصل على المركز الثاني بعد دولة بيرو في تصويت الجماهير الذي أجرته مسابقة أفضل الدول المشاركة بالإكسبو التي نظمتها مجلة Exhibitor للمعارض والفعاليات الدولية، حيث شارك بالمسابقة 40 جناح من أفضل الأجنحة بإكسبو.

وقالت الوزيرة، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إن الجناح المصري حظى على مدار الأشهر الستة للإكسبو بإقبال كبير حيث تخطى عدد زوار الجناح 1.5 مليون زائر من مختلف دول العالم نظراً لأن الجناح يقدم للجمهور نسخة مصغرة عن مصر بكل تفاصيلها ومقوماتها الطبيعية والسياحية والصناعية والمعمارية والتاريخية وذلك في رحلة شيقة وقصيرة لا تتجاوز نصف الساعة.



عادل حامد الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات والمدير التنفيذي لشركة AMS المصرية للاتصالات تعلن بدء تشغيل أول مركز تبادل لحركة الإنترنت EG-IX فى مصرأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر، وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، عن بدء تشغيل أول مركز تبادل لحركة الإنترنت EG-IX في مصر بالتعاون مع شركةAMS-IX، بهدف تعزيز التجربة الرقمية لمستخدمي الإنترنت في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط. المصرية للاتصالات تعلن بدء تشغيل أول مركز تبادل لحركة الإنترنت EG-IX فى مصرأعلنت الشركة المصرية للاتصالات، أول مشغل اتصالات متكامل في مصر، وأحد أكبر مشغلي الكابلات البحرية في المنطقة، عن بدء تشغيل أول مركز تبادل لحركة الإنترنت EG-IX في مصر بالتعاون مع شركةAMS-IX، بهدف تعزيز التجربة الرقمية لمستخدمي الإنترنت في مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

يتم استضافة EG-IX داخل مركز البيانات الإقليمي (RDH) الخاص بالشركة المصرية للاتصالات، وهو أكبر مركز بيانات دولي في مصر وحاصل على شهادات Tier III في فئات التصميم (Tier III -Design) وبناء المنشآت (Tier III Facility ) والاستدامة التشغيلية (Tier III Operational) وذلك من معهد Uptime. كما انه يتصل بـــ 14 نظامًا للكابلات البحرية من خلال البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها الشركة، ومن المتوقع زيادة الرقم ليصل إلى 25 نظامًا بحلول عام 2025.

الإحصاء: 91.4 % ارتفاعا بقيمة الصادرات المصرية إلى إيطاليا خلال عام 2021كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى إيطاليا مسجلة 2.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 1.5 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 91.4%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من إيطاليا 2.97 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 3 مليارات دولار خلال عام 2020 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 1.2%.

وأشار جهاز الإحصاء، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، إلى ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا لتصل إلى 5.8 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 4.5 مليار دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 29%.



اجتماع غرفة صناعة الجلود "صناعة الجلود" تدرس تأسيس شركة مساهمة لتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانعتدرس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، مقترحًا بتأسيس شركة مساهمة لتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للمصانع العاملة في القطاع في ظل النقص الحاد الذي يعاني منه الصناع في الوقت الحالي والذي أدى إلى تراجع الإنتاج بنسبة تتعدى 70%. "صناعة الجلود" تدرس تأسيس شركة مساهمة لتوفير مستلزمات الإنتاج للمصانعتدرس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، مقترحًا بتأسيس شركة مساهمة لتوفير مستلزمات الإنتاج اللازمة للمصانع العاملة في القطاع في ظل النقص الحاد الذي يعاني منه الصناع في الوقت الحالي والذي أدى إلى تراجع الإنتاج بنسبة تتعدى 70%.

جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك لشعبتي الأحذية والمصنوعات الجلدية في الغرفة، بحضور أعضاء مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود، وأعضاء الشعبتين لبحث أبرز المشكلات التي تواجه القطاع والحلول المقترحة لتجاوز الأزمة الحالية وتطوير القطاع وزيادة صادراته للوصول بها إلى العالمية.