شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تنخفض 5 جنيهات للمرة الثانية وعيار 21 يسجل 970 جنيهًا والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم
عيار 18 سجل 830 جنيهًا للجرام.
عيار 21 سجل 970 جنيهًا للجرام.
عيار 24 يسجل 1108 جنيهًا.
الجنيه الذهب 7760 جنيهًا.
أسعار الذهب اليوم من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم تراجعت من 975 جنيها للجرام إلى 970 جنيها للجرام بانخفاض بلغ حوالي 5 جنيهات، لكن هذه الأسعار قابلة للتغير بسرعة على مدار الساعة، حيث يتأثر الذهب بقوة الدولار وعوامل أخرى.
أسعار الذهب المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضافة عليها سعر المصنعية والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وتصل المصنعية 7% من سعر الجرام، وهناك بعض الشركات والمصانع الكبرى تضع مصنعيات مرتفعة تتجاوز 100 جنيها في الجرام.
أسعار الذهب في مصر تتأثر بحركة الدولار في السوق المصرفي، وكذلك مرتبط بحركة سعر المعدن الأصفر في البورصات العالمية، ويشهد السعر العالمي للمعدن النفس الآن 1925 دولارا، وهو سعر مرتفع نسبيا بسبب استمرار التوتر في أوكرانيا واستمرار النزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما يزيد من الطلب على الملاذات الآمنة.