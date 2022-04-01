شكرا لقرائتكم خبر عن «بورصة نيويورك» تفتح على ارتفاعات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الجمعة، إذ جاء نمو الوظائف الأمريكية أقل من المتوقع في مارس آذار لكن معدل البطالة انخفض إلى أدنى مستوى في عامين من جديد، مما يشير لزخم قوي للاقتصاد.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 62.54 نقطة بما يعادل 0.18 بالمئة إلى 34740.89 نقطة.

وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 مرتفعا 9.91 نقطة أو 0.22 بالمئة إلى 4540.32 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 49.01 نقطة أو 0.34 بالمئة إلى 14269.53 نقطة.