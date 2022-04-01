شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب فى مصر تنخفض 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 975 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم تراجع 5 جنيهات بالسوق المصري، حيث سجل سعر الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعاً في مصر- انخفاضًا من 980 جنيهًا للجرام إلي 975 جنيهًا للجرام، وذلك على خلفية اضطرابات في سعر الذهب في البورصة العالمية لتتحرك في قناة سعرية بين 1923 دولار إلى 1944 دولار.



أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل 835 جنيها للجرام.

عيار 21 سجل 975 جنيها للجرام.

عيار 24 يسجل 1114 جنيها.

الجنيه الذهب 7800 جنيها.

وقال ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة المعادن الثمينة، إن التوقعات بشأن مستقبل الذهب غامضة، ولا يمكن أبدا قراءة حركة مؤشر المعدن الأصفر، وذلك مع استمرار الحرب الأوكرانية الروسية وكذا ارتفاع أسعار الدولار في مصر، لذا تصبح التوقعات جميعها غير واقعية في ظل هذه الأوضاع.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن القنوات السعرية التي يتحرك فيها الذهب بالبورصة العالمية بين 1920 إلى 1950 دولار للأونصة، وهو ما جعل السعر في مصر يتحرك بين مستويي 970 إلى 990 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بدون إضافة مصنعية، مشيراً إلى أن الأسعار في شهر رمضان وفي اي وقت ترتبط بالمتغيرات العالمية إضافة إلى سعر الدولار في السوق المصري.

أسعار الذهب المنشورة في سياق هذا التقرير غير مضافة عليها سعر المصنعية والتي تختلف من تاجر إلي آخر ومن شركة إلي أخري، وتصل المصنعية 7% من سعر الجرام، وهناك بعض الشركات والمصانع الكبري تضع مصنعيات مرتفعة تتجاوز 100 جنيها في الجرام.