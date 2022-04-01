شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض مبيعات السيارات المجمعة محليا خلال يناير 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد قطاع التجميع المحلي تراجعًا في المبيعات خلال يناير 2022، إذ انخفضت أعداد السيارات المباعة إلى 4.233 وحدة مقابل 4.532 وحدة في 2021، وذلك طبقا لتقرير "اميك " مجلس معلومات سوق السيارات.

وكشف التقرير عن استحواذ العلامات التجارية اليابانية علي أعلي مبيعات خلال الشهر الأول من العام الجاري، إذ تصدرت المبيعات بـ6.010 وحدة متفوقة على العلامات الأوروبية التي جاءت ثانيًا بـ4.417 وحدة، ذلك رغم تمتعها بإعفاء جمركي كامل، إلا أنها واجهت العديد من المشكلات اللوجستية خلال العام الماضي لم تزل تؤثر على أعمالها خلال العام الجاري.

وكانت العلامات التجارية الأمريكية الأكثر خسارة بالسوق المصري في يناير الماضي، بعدما فقدت 56.3% من مبيعاتها على أساس سنوي، وتلتها العلامات الصينية التي فقدت قرابة 18% من مبيعاتها.