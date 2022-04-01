عيار 21 يسجل 973 جنيهاً.. تعرف على أسعار الذهب اليوم في مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، الجمعة، حيث زاد سعر الجرام 3 جنيهات في التعملات الصباحية بعدما أنهى تعاملات أمس منخفضًا.

وخلال الأسابيع الماضية، شهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي، وذلك تأثراً بسعر المعدن عالميا والذي صعد بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وزيادة سعر الدولار، قبل أن تفقد أسعار الذهب الكثير من مكاسبها بعد ذلك.

وارتفع سعر الدولار في البنوك 2.60 جنيه خلال الأسبوعين الأخيرين، ليسجل 18.24 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك الأهلي.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم في مصر:

زادت أسعار الذهب عيار 14 إلى 649 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 18 إلى 834 جنيها للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 973 جنيها للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 1111 جنيهات للجرام.

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 7784 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وارتفع سعر الذهب عالميًا خلال جلسة الخميس، إلى نحو 1941 دولارا للأوقية، بزيادة قدرها 0.45%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.