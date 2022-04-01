شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: تحويل السيارات بالغاز يوفر 50% من التكلفة مقارنة بالبنزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية منظومة المراقبة والتحكم عن بعد (سكادا سيستم) لمحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي التي تتبع شركة غازتك.

وأوضح المهندس طارق الملا، في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن المنظومة الجديدة تأتي في إطار استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول الرامية للتوسع في تطبيقات التحول الرقمي في إدارة الأنشطة الأمر الذي يسهم في رفع كفاءة محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي التي أصبحت تخدم قطاعاً كبيراً من مستخدمي السيارات.

واستمع الوزير إلى شرح من المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك حول المنظومة الجديدة للشركة والتي تهدف إلى ميكنة عمليات التشغيل وربط المحطات بمنظومة رقمية متطورة يمكن من خلالها المتابعة والتحكم وتجميع البيانات بشكل لحظي من المحطات التي تقدم الخدمة والوقوف على مبيعات الغاز والحالة التشغيلية والفنية للمحطة إلى جانب برامج الصيانة الدورية بما يساعد على سرعة تنفيذ المهام والارتقاء المستمر بكفاءة المحطات فى خدمة العملاء، مع تطوير منظومة لأعلى مستويات أمن المعلومات.



وزير البترول يفتتح منظومة مراقبة شركة غازتك

ولفت إلى أن الشركة مستمرة في تطوير الأنظمة والوسائل الإلكترونية المختلفة للمدفوعات لمستخدمي غاز السيارات للتيسير على المتعاملين وتقليص التعامل الورقي ويشمل ذلك الكروت والمحافظ الإلكترونية.

وعقب الافتتاح حضر الملا اجتماع الجمعية العامة للشركة لاعتماد نتائج الأعمال لعام 2021، وأشاد الملا بالنتائج المتحققة والتي شهدت نمواً كبيراً في ظل التوسع الحالى فى استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات على مستوى الجمهورية، وأوضح الملا أن الدعم الرئاسى أعطى دفعة مهمة لمشروع استخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات الذى أصبح مشروعاً قومياً تنفذه وزارة البترول محققاً طفرة سريعة فى معدلات الاستخدام وتحويل السيارات وإقامة محطات تموين السيارات بالغاز.

وأضاف "الملا"، أن الطفرة الحالية نتجت أيضاً عن رؤية الدولة للإصلاح الاقتصادى وتصحيح أسعار الوقود والتى عظمت الوفر المالى للمواطن من الغاز الطبيعى كوقود اقتصادى بجودة عالية تكلفته تقل بنسبة تتجاوز 50% مقارنة بالبنزين.



وزير البترول مع مسئولي شركة غازتك

وأكد "الملا" أهمية خطة الانتشار السريع للمحطات على مستوى الجمهورية التى تتبناها الوزارة للتيسير على مستخدمى السيارات العاملة بالغاز الطبيعى، مشيداً بما حققته شركة غازتك من مساهمات إيجابية فى تنفيذ الخطة ، ووجه الملا بأهمية زيادة رأسمال الشركة بما يواكب التوسع غير المسبق والمستمر فى نشاطها.

وأوضح المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس غازتك أنها تمكنت فى عام 2021 من إنشاء وتشغيل 164 محطة جديدة خلال عام واحد فقط بما يمثل معدل قياسى غير مسبوق يفوق عدد المحطات التى أقامتها الشركة منذ إنشاءها فى عام 1996 ليصل إجمالى عدد محطات الشركة حالياً 317 محطة، وأضاف أن ذلك يمثل أعلى معدل انتشار لمحطات التموين بالغاز الطبيعى للسيارات على مستوى الجمهورية بين الشركات العاملة بالنشاط، كما ارتفعت مبيعات الغاز الطبيعى كوقود من محطات غازتك إلى 406 مليون متر مكعب بنسبة 47% من إجمالى السوق المحلى، كما قامت بتحويل نحو 32 ألف سيارة للعمل بالغاز فى صدارة أكبر الشركات المنفذة لعمليات التحويل وقامت بتدشين 7 مراكز تحويل جديدة، وتدشين 5 محطات متكاملة بالشراكة مع شركة إينى الإيطالية لبيع الغاز الطبيعى والبنزين بأنواعه.



رئيس شركة غازتك يشرح أهمية المنظومة الرقمية لمتابعة محطات تموين الغاز

كما قامت باستخدام محطة تموين متنقلة لأول مرة فى مصر والشرق الأوسط وذلك فى المناطق البعيدة عن الشبكة القومية للغاز الطبيعى أو فى المناطق ذات الإقبال الكثيف.

حضر أعمال الجمعية العامة الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز الطبيعى المهندس أحمد محمود، والجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للبترول والمحاسبة أمل طنطاوى نائب رئيس شركة إيجاس للشئون المالية.