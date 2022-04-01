شكرا لقرائتكم خبر عن إيفو: نقص المواد في قطاع الصناعة بألمانيا يتفاقم بسبب الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصد معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية تفاقما في نقص المواد في القطاع الصناعي بألمانيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

وذكر المعهد اليوم الجمعة في ميونخ أن 2ر80% من الشركات شكت من اختناقات ومشكلات متعلقة بشراء المنتجات الأولية والمواد الخام. وكانت نسبة الشركات التي ذكرت ذلك في فبراير 6ر74%.

وقال الخبير لدى المعهد، كلاوس فولرابه: "الهجوم على أوكرانيا جعل الوضع أسوأ مجددا بالنسبة للعديد من الشركات"، موضحا أن 17% من الشركات الصناعية في ألمانيا تستورد على سبيل المثال من روسيا، ما يعني زيادة المشكلات في سلاسل التوريد بالنسبة لها حاليا.

وبحسب المسح، أبلغت حوالي 90% من الشركات في قطاع صناعة السيارات وصناعة الآت والصناعات الكهربائية عن مشكلات في التوريد، وارتفعت نسبتها في قطاع صناعة الكيماويات من 4ر58% إلى 5ر70%. كما أبلغ عدد أكبر من الشركات في قطاع صناعة الملابس عن نقص كبير في المواد الخام.

وقال فولرابه: "كانت الشركات تتوقع تراجعا في مشكلات التوريد بحلول الصيف، لكن هذا سيطول الآن".