شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الصادرات المصرية للسودان عام 2021.. فى 5 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الصادرات المصرية إلى السودان ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتشير بيانات الجهاز إلى أن الصادرات المصرية إلى السودان تطورت وفقا لما يلي:

- سجلت قيمة الصادرات المصرية للسودان 826,8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 498,9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 65,7%.

- بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 336,7 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 212,5 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 58,5%.

- ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والسودان لتصل إلى 1,2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل 711,4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 63,5%.

- بلغت قيمة الاستثمارات السودانية فى مصر 10,2 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل 2,2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 370%.

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسودان 17 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 32,4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض قدرها 47,5%.