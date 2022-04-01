الاقتصاد

كل ما تريد معرفته عن الصادرات المصرية للسودان عام 2021.. فى 5 خطوات

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القاهرة - سامية سيد - حققت الصادرات المصرية إلى السودان ارتفاعا ملحوظا خلال عام 2021، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. 

 

وتشير بيانات الجهاز إلى أن الصادرات المصرية إلى السودان تطورت وفقا لما يلي:

 

- سجلت قيمة الصادرات المصرية للسودان 826,8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 498,9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها  65,7%. 

 

- بلغت قيمة الواردات المصرية من السودان 336,7 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل  212,5 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 58,5%.

  

- ارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والسودان لتصل إلى  1,2 مليار دولار خلال عام 2021 مقابل  711,4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 63,5%.

 

- بلغت قيمة الاستثمارات السودانية  فى مصر 10,2 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020 مقابل  2,2 مليون دولار خلال العام المالي 2018 /2019 بنسبة ارتفاع قدرها 370%.

 

- سجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسودان 17 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 مقابل 32,4 مليون دولار خلال العام المالي 2018 / 2019 بنسبة انخفاض  قدرها 47,5%.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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