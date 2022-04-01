شكرا لقرائتكم خبر عن 8 عقارات مساحتها 40 ألف م2 بالرياض في أول مزاد «هجين» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أشرف مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ»، أمس الأول، على إقامة مزاد عقارات العاصمة العلني «الهجين»، الذي يعد أول مزاد يقام حضوريا وإلكترونيا؛ لعرض 8 عقارات كبرى تتجاوز مساحاتها 40 ألف متر مربع بمدينة الرياض.

ووُصِف المزاد بالهجين نسبة إلى دمجه نوعين من المزادات التي يشرف عليها المركز؛ وهي الإلكترونية والحضورية، واستمدت فكرته من تجربة سابقة في المزادات الحضورية التي تم تفعيل المزايدات فيها عبر قنوات التواصل الخاصة بوكيل البيع، ثم طورت من خلال الاستعانة بمنصة السعودية للمزادات الإلكترونية وإقامة المزاد حضوريا في قاعة الشموع بمدينة الرياض؛ ليصبح مزادا هجينا يتنافس فيه المزايد بمضربه في قاعة المزاد أو من خلال جهازه المحمول من أي مكان.

وتُعد تجربة مزاد «الهجين» تطويرا لحلول بديلة تسهم في تسريع التصفيات واستيفاء الحقوق وإعادة الأموال إلى المستفيدين، إضافة إلى تعظيم قيم الأصول من خلال توظيف التقنية مع استغلال الخبرة التسويقية في ابتكار خيارات للمزايدة للوصول إلى أكبر شريحة من المزايدين باختلاف تفضيلاتهم.

وأشاد الرئيس التنفيذي للمركز حسين الحربي، بأهمية هذه التجربة التي تهدف إلى ابتكار وسائل تسهم في تطوير ورفع مستوى الخدمات التسويقية للأصول - قيد التصفية - حفظا لقيمتها وتسريعا لإجراءات أعمال التصفيات، بما يحقق تكامل المركز مع المنظومة العدلية والارتقاء بخدماتها المقدمة إلى المستفيدين، والإسهام في تحقيق المستهدفات والتطلعات المرتبطة برؤية المملكة 2030م.