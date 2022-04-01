شكرا لقرائتكم خبر عن لائحة نشاط نقل البضائع والشاحنات تدخل حيز التنفيذ 30 أبريل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للنقل على جميع المنشآت والأفراد العاملين في نشاط نقل البضائع في المملكة، أن تطبيق بعض أحكام اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات على الطرق البرية، المتعلقة بالعمر التشغيلي للشاحنات التي يزيد وزنها الإجمالي عن 3.5 طن، سيبدأ العمل بها بعد 29 يوما فقط.

ونوهت الهيئة بأن موعد سريان تطبيق أحكام هذه اللائحة التي تم الإعلان عنها بتاريخ 2 يناير 2020م، ستدخل حيز التنفيذ في 30 أبريل الجاري، مبينة أن اللائحة المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني تنص على ألا يزيد العمر التشغيلي للشاحنات المستخدمة في هذا النشاط عن 20 عاما من سنة الصنع، على أن تقتصر قيادة الشاحنة على مالكها أو من يفوضه، شرط أن يكون سعوديا ويملك الرخصة المناسبة لقيادة المركبة.

يأتي هذا التأكيد حرصا من الهيئة على الإسهام في رفع مستوى الجودة في الخدمات المقدمة في نشاط نقل البضائع، والتأكد من توفر جوانب السلامة والأمان في أنشطة وخدمات النقل، وتعزيزا من مساعيها في المحافظة على البيئة، والبنية التحتية للطرق والمرافق العامة، داعية المستفيدين الراغبين في مزيد من المعلومات والتفاصيل حول آلية أحكام اللائحة، إلى زيارة موقعها الإلكتروني عبر الرابط التالي: tga.gov.sa.