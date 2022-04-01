شكرا لقرائتكم خبر عن خارطة طريق إستراتيجية لدعم نمو قطاع تخزين الطاقة الخليجي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش منتدى تخزين الطاقة 2022، الذي نظمته هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي في دبي، على مدار ثلاثة أيام، خمس نقاط رئيسية تضمنت:

إمكانات تخزين الطاقة في تحول الطاقة، والوضع الحالي للسوق العالمي في تخزين الطاقة، إلى جانب وجود الفرص والتحديات في المجالات الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبادل المعارف والخبرات المكتسبة في مجال تخزين الطاقة، وإنشاء خارطة طريق إستراتيجية لتطوير وزيادة نمو قطاع تخزين الطاقة، مؤكدا المساعي الكبيرة حاليا لاستنباط حلول تخزين الطاقة الشمسية في دول المجلس الواقعة في حزام الشمس، باعتبار أن تخزين تلك الطاقة المنتجة من أهم التحديات التي تواجه هذا القطاع.

مثل المنتدى الذي عقد بشراكة إستراتيجية مع معهد بحوث الطاقة الكهربائية، وهي مؤسسة دولية بارزة غير ربحية متخصصة في بحوث وتطوير الطاقة، منصة إستراتيجية لمناقشة العديد من القضايا والتحديات التي تواجه قطاع الطاقة.

وشدد المؤتمرون على أهمية الاستفادة من التجارب العالمية في معالجة تحديات تخزين الطاقة في منطقة الخليج.