شكرا لقرائتكم خبر عن «العامة للحبوب» تطرح مناقصة لاستيراد 355 ألف طن قمح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت المؤسسة العامة للحبوب، أمس، مناقصة لاستيراد 355 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر من العام الجاري 2022.

وأوضح محافظ المؤسسة العامة للحبوب، م. أحمد الفارس، أن الكمية المطروحة تأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على المخزونات الإستراتيجية من القمح، وتلبية احتياجات شركات المطاحن كافة، خاصة مع استقرار سلاسل إمداد القمح لجميع موانئ المملكة.

وأوضح أن الكمية موزعة على عدد 6 بواخر، بواقع باخرة لميناء جدة الإسلامي، و3 بواخر لميناء ينبع التجاري، وباخرة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وباخرة لميناء جازان، مشيرا إلى أن موانئ المملكة تواصل استقبال الشحنات المتعاقد عليها حتى نهاية أغسطس 2022م؛ إذ سبق أن تعاقدت المؤسسة على نحو 2 مليون طن مجدول ووصولها خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022م.

وبدأت المؤسسة منتصف مارس الماضي، باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم (2022م).