شكرا لقرائتكم خبر عن نمو الناتج المحلي البحريني بنسبة 2.2% خلال 2021 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - حقق القطاع غير النفطي نمواً سنوياً بنسبة 2.8%

- حقق قطاع الفنادق والمطاعم نمواً بنسبة 31.7%

نشرت وزارة المالية والاقتصاد الوطني التقرير الاقتصادي الفصلي لمملكة البحرين للربع الرابع من العام 2021 اليوم عبر موقعها الإلكتروني www.mofne.gov.bh، والذي يلخص البيانات الأولية لأداء الاقتصاد المحلي خلال الربع الرابع من عام 2021 وعام 2021 ككل، بالإضافة إلى أبرز المستجدات المتعلقة بأداء عدد من المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب استعراض آخر المستجدات على صعيد المشاريع التنموية الكبرى وتقارير التنافسية لمملكة البحرين.

وبحسب البيانات الأولية الصادرة عن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فقد شهد الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين نمواً ملحوظاً خلال الربع الرابع من العام 2021 وذلك بالتزامن مع إطلاق خطة التعافي الاقتصادي لمملكة البحرين وما تضمنته من استراتيجيات ومبادرات ومشاريع تنموية كبرى تستهدف عدد من القطاعات الواعدة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام 2021 نمواً بالأسعار الثابتة بنسبة 4.3%، مع نمو كل من القطاع النفطي بنسبة 4.7% والقطاع غير النفطي بنسبة 4.2%، على أساس سنوي. وشهد الاقتصاد نمواً بالأسعار الجارية بنسبة 18.4% على أساس سنوي مدعوماً بنمو القطاع النفطي بنسبة 64.1% ونمو القطاع غير النفطي بنسبة 13%.

وبالنسبة لأداء اقتصاد مملكة البحرين خلال العام 2021 ككل، فنما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 2.2%، وحقق القطاع غير النفطي نمواً سنوياً بنسبة 2.8%، فيما تراجع القطاع النفطي تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.3%، وسجل الاقتصاد أداءً جيداً بالأسعار الجارية بنسبة 11.9% مقارنة بالعام 2020، مدعوماً بنمو القطاع النفطي بنسبة 48.8% والقطاع غير النفطي بنسبة 7.3%.

وعكس التقرير أداء القطاعات الاقتصادية خلال الربع الرابع من العام 2021 مقارنة بالربع الرابع من العام 2020، حيث تصدر قطاع الفنادق والمطاعم القطاعات غير النفطية من حيث الأداء بالأسعار الثابتة محققاً نمواً بنسبة 31.7%، وبلغ نمو متوسط إشغال الفنادق 65.4%، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 11.5%، ثم قطاع المشروعات المالية بنسبة 5.2%، مدعوماً بنمو عرض النقد (ن3) بنسبة 5.2% ونمو الميزانية الموحدة للجهاز المصرفي بنسبة 5.2%، كما حققت الودائع من غير المصارف نمواً بنسبة 10.6%، وشهد قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال نمواً بنسبة 4.8% عاكساً الارتفاع الحاصل في قيمة المعاملات العقارية والتي بلغت 38.8% وازدياد مساحة البناء للرخص الصادرة بنسبة 18.3%، ثم كلٌ من قطاع الخدمات الحكومية والبناء والتشييد بذات النسبة 3.1%، ثم التجارة والخدمات الاجتماعية والشخصية بنفس النسبة البالغة 2.9%، فيما حقق قطاع الصناعات التحويلية نمواً سنوياً بنسبة 1.8%.

وبين التقرير أداء القطاعات غير النفطية خلال العام 2021 ككل، حيث شهد قطاع الفنادق والمطاعم أعلى نسبة نمو بلغت 7.6%، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 6.4%، ثم قطاع المشروعات المالية بنسبة 6%، وقطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة بلغت 3.3%، وقطاع الخدمات الحكومية 2%، وقطاع التجارة 1.2%، ثم قطاع البناء والتشييد بنسبة بلغت 0.8%، وقطاع الصناعات التحويلية 0.5%.

وبالنسبة لآخر المستجدات المتعلقة بالمشاريع التنموية الكبرى الممولة من قبل برنامج التنمية الخليجي، فقد شهدت المشاريع تقدماً خلال الربع الرابع من العام 2021 مع ترسية مشاريع بقيمة 30 مليون دولار أمريكي ليصل إجمالي قيمة المشاريع التي تم ترسيتها إلى حوالي 5.83 مليار دولار أمريكي بزيادة قدرها 13.7% عما كانت عليه في نهاية الربع الرابع من العام 2020. وضمت المشاريع التي تم ترسيتها خلال الربع عقد مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الطبية المندرج تحت مظلة صندوق التنمية السعودي. وعلى صعيد المشاريع التنموية الكبرى التي تم الإعلان عنها ضمن خطة التعافي الاقتصادي، فقد تم خلال الربع الرابع من العام 2021 افتتاح المرحلة الأولى من مشروع بلاج البحرين وافتتاح فندق فيدا مراسي البحرين كما تجاوزت نسبة إنجاز مشروع مصفاة شركة نفط البحرين(بابكو) 78% بنهاية عام 2021.

وتضمن التقرير أبرز الإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد التنافسية والتقارير الدولية، حيث تحسنت نتيجة مملكة البحرين الكلية ضمن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2022 الصادر عن مجموعة البنك الدولي بواقع 9.4 لتصبح 65 من أصل 100 نقطة مع تحقيق علامة كاملة ضمن المؤشرين الفرعيين "الأجر" و"ريادة الأعمال"، فيما حافظت المملكة على تصنيفها في مؤشر أجيليتي اللوجستي للأسواق الناشئة 2022 حيث جاءت في المرتبة 15 عالمياً، كما احتلت المملكة المركز الأول عربياً و39 عالمياً في المؤشر الفرعي لمدركات بيئة العمل ضمن مؤشر الفرص العالمي 2022 التابع لمعهد ميلكن. وحافظت المملكة على تصنيفها ضمن مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلولها في المرتبة الرابعة ضمن مؤشر الحرية الاقتصادية 2022 الصادر عن مؤسسة هيريتج.