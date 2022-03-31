شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "أموك" و"مدينة نصر" و"إيديتا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعي، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث ارتفع رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 482.983 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية- أموك إلى 376.633 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 127.945 مليون شهادة، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي إلى 201.791 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 240.594 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.676 مليون شهادة، حديد عز عند 78.568 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية- دومتى عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.982 مليون سهم.

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 201 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 726.422 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 292.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 30.4 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 55.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.31%، والعرب على 6.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 60.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 2.7 مليون جنيه، 45.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 12.4 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 29.6 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 11238 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1927 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد عند مستوى 13711 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1910 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2893 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 4673 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1162 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 75 شركة.