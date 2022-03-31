تعاون بين SAMI وأرامكو ويوكوجاوا لتوطين أشباه الموصلات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة الالكترونيات المتقدمة، التابعة لشركة SAMI، مذكرة تعاون مع أرامكو السعودية وشركة يوكوجاوا لتوطين أشباه الموصلات وتصنيع المنتجات خلال منتدى مستقبل أشباه الموصلات الذي تقيمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية.

وتهدف الشراكة إلى الإسهام في زيادة القيمة المضافة لتوطين التصنيع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي، واستكشاف فرص البحث والتطوير والابتكار، وتوطين ونقل التقنية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الالكترونيات المتقدمة زياد المسلم، أن الشركة تركز جهودها على تطوير أحدث التقنيات، وتهدف لدعم المحتوى المحلي، مشيرا إلى أن الشراكة مع أرامكو السعودية تمثل علامة بارزة في مسيرة الشركة على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وأن التعاون مع يوكوجاوا يمثل أيضا فرصة لتوطين التقنيات المتقدمة.

وأوضح أن الشركة تهدف إلى الإسهام في زيادة المحتوى المحلي وتمكين الكوادر والكفاءات الوطنية وتوفير فرص العمل بما يتماشى مع أهداف التوطين المتواكبة مع رؤية المملكة 2030.

وقال المسلم «تشكل الكوادر الوطنية أكثر من 84% من إجمالي موظفي الالكترونيات المتقدمة من بينهم 900 مهندس ومهندسة من ذوي المهارات العالية، ويعد التزامنا بتمكين الكفاءات الوطنية في تطوير وتصنيع المنتجات والحلول جزءا من أهداف شركة الالكترونيات المتقدمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030».

من جهته، قال نائب الرئيس للتحول الرقمي في أرامكو السعودية نبيل النعيم «إن تعزيز الشراكة بين شركة وطنية مثل شركة الالكترونيات المتقدمة وشركة يوكوجاوا في مجال صناعة أشباه الموصلات يعزز من متانة سلاسل الإمداد في مجال التقنية وكذلك الاقتصاد المحلي.

يذكر أن شركة الالكترونيات المتقدمة تأسست عام 1988 ومقرها الرياض، وهي شركة رائدة في مجال تطوير وتصنيع وصيانة وإصلاح الأنظمة والمنتجات والحلول المتقدمة في قطاعات الدفاع والطيران والاتصالات وتقنية المعلومات، والأمن، والطاقة.

أهداف المذكرة:

