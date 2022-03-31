شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الخميس 31-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 31-3-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 201 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 726.422 مليار جنيه.



إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ سماد مصر (ايجيفرت)، الدولية للأسمدة والكيماويات، أسمنت سيناء، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري. إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ سماد مصر (ايجيفرت)، الدولية للأسمدة والكيماويات، أسمنت سيناء، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 201 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 201 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 726.422 مليار جنيه. البورصة تخسر 201 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 201 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 726.422 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 292.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 30.4 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 55.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.31%، والعرب على 6.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 60.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 2.7 مليون جنيه، 45.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 12.4 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 29.6 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 11238 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1927 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد عند مستوى 13711 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1910 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2893 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 4673 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1162 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 75 شركة.

تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 87.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المصرية للمنتجعات السياحية 32.5 ألف سهم، 197 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة جي بي أوتو 1.6 مليون سهم. تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 87.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المصرية للمنتجعات السياحية 32.5 ألف سهم، 197 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركة جي بي أوتو 1.6 مليون سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 350 ألف سهم، 102.5 مليون سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركتي مستشفى النزهة الدولي، مستشفى كليوباترا 1400 سهم، 290.7 ألف سهم، على التوالي.

وأعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، شراء البنك الأهلي المصري 102.5 مليون سهم بسعر 10.25 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليار جنيه لترتفع نسبة مساهمته في الشركة من 6.54% إلى 12.54%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت الشركة، بيع المساهم Link Hold عدد 64.6 مليون سهم بسعر 10.25 جنيه بقيمة إجمالية 662.1 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمتها من 11.96% إلى 8.17%.

أسهم خزينةأعلنت 5 شركات وهم أسيك للتعدين-أسكوم، مجموعة مستشفيات كليوباترا، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مصر بني سويف للأسمنت، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، واشترت الأولى 110.1 ألف سهم تمثل نسبة 0.20% من رأسمال الشركة، والثانية 2 مليون سهم، والثالثة 2 مليون سهم، والرابعة 500 ألف سهم، وبذلك تصبح إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.1412% من أسهم رأس المال، شراء الشركة الخامسة 26880 سهم وبذلك يصل إجمالي أسهم الخزينة المشتراه 2.3 مليون سهم. أسهم خزينةأعلنت 5 شركات وهم أسيك للتعدين-أسكوم، مجموعة مستشفيات كليوباترا، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، مصر بني سويف للأسمنت، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، واشترت الأولى 110.1 ألف سهم تمثل نسبة 0.20% من رأسمال الشركة، والثانية 2 مليون سهم، والثالثة 2 مليون سهم، والرابعة 500 ألف سهم، وبذلك تصبح إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.1412% من أسهم رأس المال، شراء الشركة الخامسة 26880 سهم وبذلك يصل إجمالي أسهم الخزينة المشتراه 2.3 مليون سهم.





نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، إيرادات التشغيل 28 مليون جنيه خلال عام 2021، ووصلت الخسائر قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك إلى 40 مليون جنيه، في حين كان نصيب المساهمين من صافي (خسائر) العام من العمليات المستمرة 86 مليون جنيه، كما بلغ نصيب المساهمين من صافي أرباح العمليات غير المستمرة 584 مليون جنيه.

وحققت دومتي للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 3.361 مليار جنيه، بنسبة نمو 12.2%، وسجلت صافي ربح قدره 72.4 مليون جنيه بنسبة 2.2% من الإيراد.

وحققت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، إيرادات نشاط بلغت 1.7 مليار جنيه خلال عام 2021، وبلغ صافي أرباح العام بعد الضرائب 102.8 مليون جنيه.

فيما حققت شركة المجموعة المصرية العقارية، صافي خسائر بلغت 14.4 مليون جنيه، مرجعة أسباب ذلك إلى تكوين مخصص بنحو 10.5 مليون جنيه لمواجهة الالتزامات الضريبية المحتملة عن الفترة 99-2004، وتكوين إضمحلال في الأرصدة المدينة بنحو 1.9 مليون جنيه، والانخفاض الحاد في قيمة محفظة الأوراق المالية للشركة أدى إلى حدوث خسائر في معاملات محفظة الشركة بنحو 10 ملايين جنيه.





شركة التشخيص أعلنت شركة التشخيص المتكاملة القابضة، عن زيادة حصة مؤسسة التمويل الدولية وصندوق مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتصل إلى 5% من أسهم الشركة.