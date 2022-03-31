شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 31-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الخميس 31-3-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 201 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 726.422 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ سماد مصر (ايجيفرت)، الدولية للأسمدة والكيماويات، أسمنت سيناء، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري. إيقاف تداول 7 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ سماد مصر (ايجيفرت)، الدولية للأسمدة والكيماويات، أسمنت سيناء، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، أم بي للهندسة، اراب للتنمية والاستثمار العقاري.

البورصة تخسر 201 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 201 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 726.422 مليار جنيه. البورصة تخسر 201 مليون جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع معظم المؤشرات، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول متوسطة، وخسر رأس المال السوقي 201 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 726.422 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 292.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 30.4 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 55.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 37.31%، والعرب على 6.71% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 60.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 39.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 2.7 مليون جنيه، 45.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 12.4 مليون جنيه، 4.2 مليون جنيه، 29.6 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01%، ليغلق عند مستوى 11238 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 1927 نقطة، واستقر مؤشر "إيجى إكس 30 محدد عند مستوى 13711 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 4436 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1910 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2893 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 4673 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 1162 نقطة.

وصعدت أسهم 50 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 66 شركة، ولم تتغير مستويات 75 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- تنمية للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 1.896 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.36%.

- تعليم لخدمات الإدارة بسعر إغلاق 3.900 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.41%.

- بي انفستمنتس القابضة بسعر إغلاق 8.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.31%.

- أوراسكوم كونستراشكون بي أل سي بسعر إغلاق 79.800 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%.

- انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي أل سي بسعر إغلاق 21 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 6.800 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.72%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 0.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.31%.

- المالية والصناعية المصرية بسعر إغلاق 16.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.14%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 10.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.73%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 3.710 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.63%.