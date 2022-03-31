شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن استحواذ مصر على المركز الأول بصفقات الشركات الناشئة بأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتلت مصر المركز الأول على مستوى القارة الأفريقية من حيث عدد الصفقات الاستثمارية والتمويلية في الشركات الناشئة المصرية خلال عام 2021، وفقاً لتقرير الصادر حديثا عن منصة "ماجنيت" المتخصصة في بيانات تمويل المشروعات الناشئة وذلك بالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".



إليك كل ما تريد معرفته إليك كل ما تريد معرفته نجحت الشركات المصرية فى جمع صفقات تمويلية بقيمة 491 مليون دولار من خلال 147 صفقة مُبرمة خلال عام 2021، بما يمثل رقما قياسيا جديدا لحجم رأس المال الاستثمارى فى قطاع الشركات الناشئة فى مصر، وبنسبة نمو سنوى بلغ 168٪ مقارنة بالعام الماضي.

جاءت مصر بالمركز الثالث من حيث إجمالي قيمة الاستثمارات بالشركات الناشئة في القارة الأفريقية.

حصدت الشركات الناشئة 18٪ من إجمالي رؤوس الأموال المُستثمرة فى القارة خلال عام 2021.

استحوذت الشركات الناشئة على نسبة 24٪ من إجمالي عدد الصفقات بالمنطقة في حين جاء ترتيب مصر في المركز الثالث من حيث إجمالي قيمة الاستثمارات بالشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

شهدت مصر نموًا خلال 2021 في عدد الصفقات والذي بلغ نسبة 26٪، وكذلك ارتفاع في عدد المستثمرين ليصلوا إلى 124 مستثمر وهو رقم غير مسبوق أيضا.

حققت مصر رقمًا قياسيًا في عدد المستثمرين، بنمو بلغ نسبة 68٪ على أساس سنوي.

وحدد التقرير نسبة المستثمرين الأجانب (المستثمرين من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا) في الشركات الناشئة المصرية والتي بلغت 51% وبعدد 63 مستثمر.

في حين بلغت نسبة المستثمرين الأجانب (المستثمرين غير المصريين من داخل المنطقة وخارجها) في الشركات الناشئة المصرية نسبة 77٪ وهي الأعلى بالمنطقة.

تصدر قطاع التكنولوجيا المالية نشاط الصفقات المُبرمة، حيث سجل 17٪ من إجمالي عدد الصفقات في مصر في 2021.

يحتل قطاع التكنولوجيا المالية أكبر حصة بنسبة 18٪ من إجمالي عدد صفقات استثمارات شركات رأس المال المخاطر خلال العام المنصرم.

استحوذ قطاع المواصلات والخدمات اللوجستية على ما يزيد عن ثُلث، حوالي 36٪ من إجمالي رؤوس الأموال المستثمرة في المشاريع الناشئة في مصر في عام 2021.