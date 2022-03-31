شكرا لقرائتكم خبر عن صعود بورصات أبو ظبى والبحرين والسعودية والكويت بآخر جلسات مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات فى شهر مارس، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية بنسبة 1.144%، رابحًا 112.58 نقطة ليغلق عند مستوى 9951.8 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بنسبة 0.56% رابحًا 11.60 نقطة ليغلق عند مستوى 2073.54 نقطة، وزاد المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.4% رابحًا 52.18 نقطة ليغلق عند مستوى 13090.40 نقطة، وارتفعت مؤشرات بورصة الكويت.

فيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.02% خاسرًا 0.79 نقطة ليغلق عند مستوى 3526.60 نقطة، وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.18% خاسرًا 23.84 نقطة ليغلق عند مستوى 13533.16 نقطة.

بورصة السعوديةارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.4% رابحًا 52.18 نقطة ليغلق عند مستوى 13090.40 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.27% رابحًا 67.10 نقطة ليغلق عند مستوى 25010.01 نقطة، وبلغ حجم التداول 209.4 مليون سهم بقيمة 9.03 مليار ريال.

وصعد 12 قطاعًا بسوق الأسهم السعودية، على رأسها الطاقة بنسبة 3.14%، أعقبه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.50%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.01%، ثم قطاعات تجزئة السلع الكمالية والاستثمار والتمويل وإدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.47%، 0.45%، 0.42%، على التوالي، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.3%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.23%، فيما تراجع قطاعي السلع طويلة الأجل والتأمين بنسبة 0.68%، 0.65%، على التوالي، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.51%، ثم قطاعي الأدوية والاتصالات بنسبة 0.13%، 0.12%، على التوالي.

وقفز 79 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "المتحدة للتأمين" بنسبة 8.89%، ثم سهم "الاتحاد" بنسبة 5.61%، ثم سهم "أكوا باور" بنسبة 4.53%، وتراجع 120 سهمًا على رأسها سهم "السعودي الألماني الصحية" بنسبة 5.39%، ثم سهم "نسيج" بنسبة 4.96%، ثم سهم "الكابلات السعودية" بنسبة 3.74%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 545.3 مليون ريال سعودي.





بورصة أبو ظبيوقفز المؤشر العام لسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 1.144% رابحًا 112.58 نقطة ليغلق عند مستوى 9951.8 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 1.805 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 379.4 مليون سهم، بقيمة 1.9 مليار درهم، عبر تنفيذ 11.4 ألف صفقة.

وصعدت 4 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الاتصالات بنسبة 2.61%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 1.06%، يليه قطاع المرافق بنسبة 0.79%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.96%، ثم قطاعي العقارات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.77%، 0.76%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.59%.

وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة كيو القابضة" بنسبة 4.5%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 4.11%، ثم سهم "شركة إيبيكس للاستثمار" بنسبة 3.14%، وتراجع 21 سهمًا على رأسها سهم "البنك العربي المتحد" بنسبة 10%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية لمواد البناء" بنسبة 6.3%، ثم سهم "شركة إشراق للاستثمار" بنسبة 2.12%، فيما تصدر سهم "بنك أبو ظبي الأول" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 336.5 مليون درهم.





بورصة الكويتكما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.12% رابحًا 9.77 نقطة ليغلق عند مستوى 8146.69 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.12% رابحًا 11.07 نقطة ليغلق عند مستوى 9061.41 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.11% رابحًا 7.01 نقطة ليغلق عند مستوى 6254.76 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.11% رابحًا 6.96 نقطة ليغلق عند مستوى 6583.02 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 279.2 مليون سهم بقيمة 70.4 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.8 ألف صفقة، وصعدت 7 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الاتصالات بنسبة 0.68%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.4%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.35%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.21%، ثم قطاعي البنوك والسلع الاستهلاكية والتأمين بنسبة 0.15%، 0.1%، على التوالي، وأخيرًا قطاع العقار بنسبة 0.03%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 2.11%، ثم قطاع المنافع بنسبة 0.89%، ثم قطاعي المواد الأساسية والطاقة بنسبة 0.56%، 0.46%، على التوالي، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.02%.





بورصة البحرينوصعد المؤشر العام لسوق البحرين المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.56% رابحًا 11.60 نقطة ليغلق عند مستوى 2073.54 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.8 مليون سهم بقيمة 746.8 ألف دينار بحريني، وارتفع ببورصة البحرين قطاع المال بنسبة نمو 62.3% مدفوعًا بصعود أسهم بنك البحرين والكويت، البنك الأهلي المتحد، بنك السلام، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 2%، 1.38%، 1.05%، 0.92%، على التوالي.

فيما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 22.97% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.34%، ثم قطاع الصناعات بنسبة انخفاض 3.77% بضغوط هبوط سهم شركة إيه بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 0.16%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة انخفاض 3.07% بضغوط هبوط سهم شركة زين البحرين بنسبة 2%، وهبط سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.6%.





بورصة دبيفيما تراجع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.02% خاسرًا 0.79 نقطة ليغلق عند مستوى 3526.60 نقطة، وبلغ حجم التداول 118.2 مليون سهم محققة ما قيمته 278.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4048 صفقة لعدد 25 سهمًا.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاتصالات بنسبة 0.91%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.66%، يليه قطاع السلع بنسبة 0.19%، وأخيرًا قطاع الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 0.03%، فيما ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.28%، ثم قطاع النقل بنسبة 1%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.35%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.26%.

وارتفع 13 سهمًا ببورصة دبي، على رأسها سهم بنك السلام بنسبة 5.58%، ثم سهم شركة الخليج للملاحة القابضة بنسبة 5.49%، فيما تراجعت 10 أسهم على رأسها سهم شركة الاتحاد العقارية بنسبة 3.05%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 2.38%، وتصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 17.1 مليون ورقة بقيمة 102.4 مليون درهم.





بورصة قطروانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.18% خاسرًا 23.84 نقطة ليغلق عند مستوى 13533.16 نقطة، وبلغ حجم التداول 207.6 مليون سهم بقيمة 805.1 مليون ريال عبر تنفيذ 20.7 ألف صفقة، وتراجع 32 سهمًا، وارتفع 15 سهمًا، واستقر سهمين.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها الاتصالات بنسبة 1.63%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 1.33%، يليه قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.07%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.99%، وأخيرًا قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاعي النقل والصناعات بنسبة 0.22%، 0.2%، على التوالي.