شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالبورصة بنسبة 5% خلال شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر
كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 541.7 مليار جنيه إلى 558.2 مليار جنيه بنسبة نمو 3.1%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.5 مليار جنيه إلى 2.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.1%.
بالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 180 مليار جنيه خلال شهر مارس المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.672 مليار ورقة منفذة على 952 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 160 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.159 مليار ورقة منفذة على 697 ألف عملية خلال الشهر الماضي.
أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 57 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 250.2 مليون ورقة منفذة على 6894 عملية خلال شهر مارس المنتهى، واستحوذت الأسهم على 16.83% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 83.17%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 21.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 2.4 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 412.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.9 مليار جنيه، بحجم تداول 3.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 308.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 26.5 مليار جنيه بحجم تداول 5.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 720.9 ألف عملية.