شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بالبورصة بنسبة 5% خلال شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 11238.48 نقطة، خلال جلسات شهر مارس المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 1910.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعًا بنحو 3.82% ليغلق عند مستوى 2893.91 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" صعودًا بنحو 2.29% ليغلق عند مستوى 13711.12 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 4673.08 نقطة.

وربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 24.4 مليار جنيه خلال جلسات شهر مارس المنتهى، ليغلق عند مستوى 726.4 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.5%، وارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 424.2 مليار جنيه إلى 431.6 مليار جنيه، بنسبة نمو 1.8%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 117.5 مليار جنيه إلى 126.6 مليار جنيه بنسبة نمو 7.7%.

كما ارتفع رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقًا من 541.7 مليار جنيه إلى 558.2 مليار جنيه بنسبة نمو 3.1%، فيما تراجع رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.5 مليار جنيه إلى 2.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3.1%.

بالنسبة للتداول ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 180 مليار جنيه خلال شهر مارس المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 8.672 مليار ورقة منفذة على 952 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 160 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.159 مليار ورقة منفذة على 697 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

أما مؤشر تميز، بلغ إجمالي قيمة التداول به نحو 57 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 250.2 مليون ورقة منفذة على 6894 عملية خلال شهر مارس المنتهى، واستحوذت الأسهم على 16.83% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 83.17%، وفقًا للتقرير الشهري للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 21.7 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 2.4 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 412.4 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 4.9 مليار جنيه، بحجم تداول 3.5 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 308.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 26.5 مليار جنيه بحجم تداول 5.9 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 720.9 ألف عملية.