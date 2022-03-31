شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: وزارة التجارة تقرر تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 31-3-2022، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها قرار وزيرة التجارة والصناعة بتعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر وغيرها من الأخبار ..

وزارة التجارة تقرر تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بتعديل بعض أحكام وبنود القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها لمصر، على أن يعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، مشيرةً إلى أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتسهيل الإجراءات على مجتمع الأعمال وتيسير حركة الاستيراد والتصدير.

استشارى مشروع رفع كفاءة المحركات: 22% من المحركات الصناعية فى مصر موفرة للطاقة

عقدت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية فاعليات توفيق أعمال تحت عنوان "التواصل والتشبيك وتنمية الأعمال لقطاع المحركات المصرى".

وذلك فى إطار فاعليات مشروع "رفع كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية فى العمليات الصناعية" المنفذ من قبل وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى مركز تحديث الصناعة وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبتمويل من مرفق البيئة العالمى بهدف خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى من خلال تسهيل ودعم تطوير سوق أنظمة المحركات عالية الكفاءة فى القطاع الصناعى المصرى.

وزيرة التخطيط: قمة الحكومات بدبى فرصة لتعميق التعاون مع الجانب الإماراتى

شهدت مشاركة د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022 والمنعقدة بدبي بالإمارات العربية المتحدة، نشاطًا مكثفًا حيث شاركت السعيد بالعديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من أبرز القضايا على الساحة حاليًا.

فودافون تكشف تفاصيل انقطاع الخدمة.. وتؤكد:عدم محاسبة العملاء على الاستخدام

واجهت شبكة فودافون مصر، أمس الأربعاء، عطلا فنيا ناتج عن قطع فى أحد الكابلات، مما أدى إلى تاثر الخدمة لدى 10 ملايين عميل من إجمالى 44 مليون عميل، واستمر العطل الفنى أقل من ساعة، بدأ فى الثانية مساء.

الصناديق السيادية لمالطا ومصر وفرنسا وإسبانيا تُنشئ شبكة تعاون بين الثروة السيادية لأوروبا والشرق الأوسط

وقعت شركة مالطا للاستثمارات الحكومية، وصندوق مصر السيادي، وبنكفرنسا للاستثمار العاماتفاقية لتأسيس "مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في مالطا، مما يضع الأساس لشبكة تعاون بين دول منطقة حوض البحر الأبيض المُتَوَسِطِ. وبالإضافة إلى ذلك، وقعت الشركة الإسبانية لتمويل التنمية مذكرة تفاهم مع الأطراف الثلاثة بنية أن تصبح عضوًا في مؤسسة صناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (EMENA).

"التعاون الدولى" والاتحاد الأوروبى يعقدان اللجنة التسييرية الأولى لبرنامج مكافحة تحديات الهجرة غير الشرعية

عقدت وزارة التعاون الدولي ووفد الاتحاد الأوروبي في مصر وصندوق الاتحاد الأوروبي للطوارئ الخاص بأفريقيا اللجنة التسييرية الأولىلبرنامج"مكافحة تحديات الهجرة بمصر الممول في إطار صندوق الطوارئ الأوروبي الخاص بأفريقيا، والممول بقيمة 63,6 مليون يورو بواقع 60 مليون يورو منحة من الإتحاد الأوروبى و3.5 مليون يورو منحة من مساهمات أخرى.

"تنشيط السياحة" تستضيف "الصحفيين الإماراتيين" للاطلاع على تجربة مصر السياحية

استضافت الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة وفدا من جمعية الصحفيين الإماراتيين، فى زيارة لمدينتي أسوان والأقصر، استهدفت التعريف بتجربة مصر فى جذب وتحفيز السياحة الداخلية والعربية والأجنبية.