شكرا لقرائتكم خبر عن stc وشركة «فيرجن موبايل» توقعان تمديدا لاتفاقية تقديم خدمات الشبكات المتنقلة الافتراضية (MVNO) والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت كل من stc وشركة اتحاد فيرجن موبايل السعودية «فيرجن موبايل» مؤخرا في مدينة الرياض اتفاقية طويلة الأمد.

وقد مثل الشركتين الرئيس التنفيذي لقطاع النواقل والمشغلين لـ stc المهندس محمد العبادي والرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل المهندس يعرب بن محمد الصائغ.

وتعد هذه الاتفاقية ملحقا لتمديد اتفاقية تقديم خدمات الشبكات المتنقلة الافتراضية (MVNO) الموقعة بينهما عام 2014 بشروط جديدة تماشيا مع متغيرات سوق الاتصالات المحلي، باستخدام أحدث شبكات الهاتف المتنقل لشركة stc.

ويوفر هذا التجديد أساسا قويا للنمو المستقبلي والقدرة على توسيع الخدمات المقدمة.

وتأتي هذه الاتفاقية استمرارا وتأكيدا للشراكة الإستراتيجية الناجحة بين الشركتين والتي بدأت عام 2014م مع إطلاق فيرجن موبايل خدماتها كمشغل افتراضي في المملكة العربية السعودية باستخدام شبكات شركة stc، وبموجب هذا الملحق الجديد ستستمر فيرجن موبايل بتقديم خدمات الاتصالات لعملائها من خلال شبكات stc للهاتف المتحرك ذات التغطية الواسعة والمجهزة بأحدث التقنيات لعدة سنوات إضافية.

كما تساهم هذه الشراكة في توسيع نطاق انتشار خدمات ومنتجات الاتصالات المتنقلة في المملكة وتمكين كافة شرائح المجتمع من استخدام هذه الخدمات بجودة عالية وأسعار تنافسية.

وبدوره أكد المهندس محمد العبادي الرئيس التنفيذي لقطاع النواقل والمشغلين، حرص الشركة على بناء الشراكات الإستراتيجية وامتداد سبل التعاون المشترك لتكون stc دائما الشريك الأول لكبرى شركات تقديم الخدمات والمشغلين محليا وإقليميا وعالميا، مضيفا: ويأتي ذلك سعيا لخدمة قطاع الاتصالات بالمملكة، من خلال الإمكانيات والقدرات الكبيرة لمجموعة stc ودعما للرؤية المستقبلية لشركة فيرجن موبايل، وبفضل هذه الشراكة المتميزة، سيتمكن الطرفان من تسخير إمكاناتهما المشتركة لدعم وتحقيق رؤية المملكة 2030.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة فيرجن موبايل المهندس يعرب بن محمد الصائغ، إن تجديد هذه الاتفاقية يوفر أساسا قويا للنمو المستقبلي والقدرة على توسيع محفظة منتجاتها، حيث تخطط الشركة للتوسع ودخول مجالات جديدة في السوق بهدف مضاعفة قاعدة عملائها الحاليين والعمل من أجل تحسين تجربة المستهلك ورفعها لمستوى جديد.