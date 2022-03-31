شكرا لقرائتكم خبر عن stc وChina Telecom Global تطلقان نقطة تواجد في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتعاون stc الممكن الرقمي في المملكة وشركة China Telecom Global، لإطلاق نقطة تواجد (PoP) في مركز البيانات (MENA Gateway «MG1») بجدة.

وستتيح نقطة التواجد الجديدة لعملاء China Telecom Global العالميين والآسيويين من الشركات متعددة الجنسيات بالوصول المباشر إلى فروعهم في المملكة.

كما ستكون نقطة التواجد الجديدة أيضا موقعا مهما لتبادل قدرة الشبكة في المنطقة لربط الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

وقال المهندس محمد العبادي، الرئيس التنفيذي لقطاع النواقل والمشغلين في stc: «نسعى بتعاوننا مع شركة China Telecom Global إلى تمكين عملائنا من قطاع الأعمال بالمملكة من العمل بكفاءة ومرونة ومواصلة توسيع نطاق حلول الشبكة وتزويدهم بخدمات بيانات قوية واتصال موثوق وآمن بينهم وفروعهم الأخرى والتي تربطهم بآسيا والعالم».

وقال دايونغ تشانغ، رئيس الشؤون التكنولوجية في شركة China Telecom Global (أفريقيا والشرق الأوسط) المحدودة: «يُمثل إنشاء نقطة تواجد خاصة بنا في المملكة علامة فارقة في رحلة نمو شركتنا، وتعتبر هذه النقطة الجديدة هامة وحيوية بأن توفر بنية تحتية متينة للشركات في المملكة، لاسيما تلك التي تخطط للتوسع في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وترغب في اتصال سريع وموثوق بالمنطقة يدعم أعمالها»، مضيفا: «وستعمل النقطة الجديدة أيضاً كبوابة رقمية للشركات الصينية لتوسيع وجودها في السوق السعودي، مما يخلق إمكانات هائلة للشركات في كلتا المنطقتين، كما نسعى عبر هذه الشراكة إلى تعزيز شراكتنا مع stc لإنشاء حلول رقمية تدعم تحوّل عملائنا إلى الاقتصاد الرقمي، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع stc والارتقاء بشراكتنا إلى آفاق جديدة في المستقبل».