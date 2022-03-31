شكرا لقرائتكم خبر عن فيرست بوست: نيوم ستغير شكل الحياة مستقبلا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «سيتم بناء المدينة المستقبلية باستخدام الذكاء الاصطناعي ومصادر الطاقة النظيفة، كما ستوفر قطارات سريعة وهايبرلوب للنقل»

* «بفضل أوكساجون وتروجينا وغيرهما من المشروعات ستكون نيوم وجهة مستقبلية جذابة للمستثمرين».

سلط موقع «فيرست بوست» العالمي الضوء على مجموعة المبتكرات غير المسبوقة التي يعد القائمون على مدينة نيوم بتوفيرها، ما سيؤدي إلى إعادة تشكيل الحياة التي تعيشها الإنسان الآن، سواء كان ذلك على الصعيد السكني أو الصناعي والتجاري وحتى الترفيهي.

وقال الموقع في موضوع بعنوان: «بين المستقبل والخيال؟ كل ما تحتاج لمعرفته حول مدينة نيوم الجديدة في المملكة، التي توصف أنها أكبر 33 مرة من مدينة نيويورك»، إن المدينة المستقبلية الضخمة ستحتوي على سيارات أجرة طائرة دون طيار، ومدينة ملاهٍ على طراز «جيوراسك بارك» (Jurassic Park)، وقمر اصطناعي عملاق.

وأضاف الموقع في الموضوع الذي ترجمت صحيفة (اليوم) أبرز ما جاء فيه: «يطل صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على العالم بمشروعه الطموح في مدينة نيوم، والتي ستبلغ تكلفتها 500 مليار دولار، تعد بأن تكون الفصل التالي والجديد لشكل الحياة البشرية».

ولفت الموقع إلى أنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلن ولي العهد أن نيوم ستحتوي أيضا على مشروع «تروجينا» العملاق، وهو قرية تزلج مفتوحة على مدار العام، وبحيرة مياه عذبة من صنع الإنسان يبلغ طولها ما يقرب من ميلين، وقرية عمودية داخل الجبل.

وأضاف الموقع: «في هذا المشروع الطموح ستندمج التكنولوجيا مع الترفيه ومرافق الضيافة لتقديم فكرة مذهلة في المملكة».

ولفت «فيرست بوست» إلى أنه من المخطط تغطية المدينة لمساحة 10 آلاف ميل مربع في منطقة تبوك بالمملكة، بالقرب من الحدود مع الأردن ومصر.

وأضاف: «سيتم بناء المدينة المستقبلية باستخدام الذكاء الاصطناعي ومصادر الطاقة النظيفة، وقال مخططو المدينة إنهم سيوفرون قطارات سريعة وهايبر لوب للنقل، كما سيتم تشجيع السكان على استخدام الدراجات».

وأشار الموقع إلى أن مدينة نيوم تعتبر جزءا رئيسيا من خطة رؤية المملكة 2030، التي تركز على التنويع الاقتصادي، وتحاول الابتعاد عن الاعتماد على عوائد النفط.

وتروجينا ليس المشروع الوحيد المذهل داخل نيوم؛ حيث سيكون هناك أيضا أوكساجون، وهي مدينة تطفو على المياه وتمتد لمسافة 7 كيلومترات (4.3 ميل)، ما يجعلها أكبر هيكل عائم في العالم.

وبفضل أوكساجون وتروجينا وغيرهما من المشروعات ستكون نيوم وجهة مستقبلية جذابة للمستثمرين والأفراد على حد سواء، كما ستتحول إلى وجهة عالمية للسياحة الجبلية، حيث ستوفر التزلج في الهواء الطلق على مدار العام، ومنتجعا صحيا ومحمية طبيعية تفاعلية، من بين عدة أماكن ترفيهية أخرى.

ختاما، ووفقا للبيانات المعلنة، يتوقع تروجينا جذب 700 ألف زائر و7000 مقيم دائم بحلول عام 2030، كما يتيح المشروع 10 آلاف وظيفة، ويضيف 3 مليارات ريال (ما يعادل 800 مليون دولار) إلى الاقتصاد السعودي.