توطين المدن الترفيهية داخل المجمعات التجارية 100%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي قرارا بتوطين المدن الترفيهية المستقلة بذاتها والموسمية ومراكز الترفيه العائلي بنسبة 70% وتوطين المدن الترفيهية داخل المجمعات التجارية المغلقة بنسبة 100% وذلك ابتداء من 27 صفر 1444 (23 سبتمبر 2022).

ويأتي هذا القرار حرصا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على توفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وتعزيز إسهامهم في المنظومة الاقتصادية.

وأشارت الوزارة إلى أن أبرز المهن المستهدفة في القرار هي: مدير فرع، ومدير قسم، ومشرف قسم، ومساعد مدير فرع، ومشرف صناديق المحاسبة، وخدمة العملاء، وأخصائي مبيعات، وأخصائي تسويق، وقد استثنى القرار عددا من المهن من أبرزها: عامل نظافة، وعامل الشحن والتفريغ، ومشغلو الألعاب النوعية التي تتطلب مشغلين بكفاءات وشهادات تخصصية.

الأهداف:







توفير فرص عمل محفزة ومنتجة للمواطنين



رفع مستوى مشاركة المواطنين في سوق العمل



تعزيز إسهام المواطنين في المنظومة الاقتصادية



نسبة التوطين:





المدن الترفيهية المستقلة 70%



المدن الترفيهية الموسمية 70%



مراكز الترفيه العائلي 70%



المدن الترفيهية داخل المجمعات التجارية 100%



المهن المستهدفة:





مدير فرع



مدير قسم



مشرف قسم



مساعد مدير فرع



مشرف صناديق المحاسبةخدمة العملاء



أخصائي مبيعات



أخصائي تسويق



المهن المستثناة: