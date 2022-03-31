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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الأكاديمية المالية، مذكرة تفاهم مع معهد لندن للأعمال المصرفية والتمويل، بهدف تقديم عدد من البرامج التدريبية المتخصصة والشهادات المهنية عالية الجودة.

وجرى توقيع المذكرة ضمن فعاليات ملتقى الأكاديمية المالية 2022، بحضور مدير عام الأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان، ومدير عام معهد لندن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج العربي كريم رفاعي.

وأوضح الأستاذ آل خمسان أن توقيع المذكرة مع معهد لندن للأعمال المصرفية والتمويل، يأتي ضمن استراتيجية الأكاديمية المالية في بناء شراكات وتحالفات محلية وإقليمية ودولية مع جهات من شأنها أن تسهم في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي.

وبين أن المذكرة تسهم في تعزيز التعاون والتكامل بين الجهتين في مجال تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي السعودي من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية متخصصة وشهادات مهنية ذات جودة عالية، بما يتسق مع احتياجات القطاع.