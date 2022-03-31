51.8 مليارا حصيلة اتفاقيات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال

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وشهد المؤتمر خلال أيامه الأربعة تجمعا كبيرا لرواد الأعمال من أكثر من 180 دولة، وأقيمت خلاله العديد من الفعاليات، تضمنت أكثر من 145 جلسة حوارية، شارك فيها ما يزيد عن 293 متحدثا، إضافة إلى 39 ورشة عمل.
واستضاف المؤتمر خلال فعالياته متحدثين من كبار المسؤولين الحكوميين؛ حيث شارك في الجلسات الحوارية الرئيسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، كما استضاف المؤتمر متحدثين دوليين من كبار رواد الأعمال في العالم، حيث تضمن جلسة حوارية مع الشريك المؤسس لشركة أبل ستيف ووزنياك، فيما استضاف المؤتمر في جلسة أخرى الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة نتفلكس مارك راندلف.
وتضمن المؤتمر العالمي لريادة الأعمال معرضا مصاحبا أقيم في فندق الريتزكارلتون، وشارك فيه عدد من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص ورواد أعمال من مختلف أنحاء العالم.
ونظمت الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) بالتعاون مع «منشآت» على هامش المؤتمر، حفل توزيع جوائز The Compass Award التي تمنح للأنظمة الريادية العالمية للأفراد أو المنظمات أو المجتمعات التي لها تأثير كبير على المستوى الدولي في تمكين رواد الأعمال من تأسيس شركات ناشئة ونموها حول العالم، وأعلنت خلاله فوز ثلاث جهات سعودية؛ حيث فازت وزارة التجارة بجائزة ONE GLOBAL ECOSYSTEM AWARD، فيما فازت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بجائزة BRAND CHAMPION AWARD فيما فازت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» بجائزة Startup Competition of the Year.
أبرز الاتفاقيات
- بنك التنمية الاجتماعية وقع اتفاقيات مع عدة جهات، منها: الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، وأطلق عددا من المنتجات والمبادرات لدعم وتمكين رواد الأعمال بأكثر من 11 مليار ريال ( 3 مليارات دولار).
- الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC وقعت اتفاقيات مع عدد من الصناديق الاستثمارية بقيمة إجمالية قدرها 2.4 مليار ريال (656 مليون دولار)
- شركة سابك أطلقت صندوق نساند « 2« مع شركة الأهلي المالية بقيمة 750 مليون ريال (200 مليون دولار) لدعم الشركات الناشئة وتطوير القطاع الصناعي.
- بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة أعلن الميزانية المعتمدة لتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي بلغت 12 مليار ريال (3.2 مليارات دولار).
- وزارة الاستثمار أعلنت عن مجموعة من الاستثمارات والترخيص للعديد من الشركات العالمية للدخول في السوق السعودي بحجم استثمارات تقدر بنحو 3.51 مليارات ريال (ما يزيد عن 936 مليون دولار)
- البنك الأهلي السعودي وقع اتفاقية تعاون؛ لمنتج برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة بقيمة مليار ريال ( 266 مليون دولار) واتفاقية تعاون أخرى لدعم برنامج الابتكار بقيمة 2.7 مليون ريال (720 ألف دولار)
- بنك البلاد وقع اتفاقية مع «منشآت» لتقديم برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة بقيمة تقارب ملياري ريال (520 مليون دولار).
- الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وقعت اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي بقيمة ملياري ريال ( 533 مليون دولار)، لإطلاق برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة، ووقعت أيضا مع البنك العربي الوطني عدة اتفاقيات تعاون، منها: اتفاقية إطلاق برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة، بقيمة أكثر من مليار ريال (293 مليون دولار)، وإطلاق منتج البطاقة الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى 50 مليون ريال (13 مليون دولار).
- برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «كفالة» وقع 12 اتفاقية تعاون والعديد من مذكرات التفاهم بقيمة بلغت 6 مليارات ريال (1.6 مليار دولار) منها اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الرياضة، وصندوق التنمية الثقافي وصندوق التنمية السياحي، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية «ندلب»، وجامعة الملك سعود، وجامعة الجوف، وشركة ركن العمل لحاضنات ومسرعات الأعمال.
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