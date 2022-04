شكرا لقرائتكم خبر 51.8 مليارا حصيلة اتفاقيات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2022 الذي اختتم أعماله في الرياض رقما قياسيا في قيمة مبالغ الاتفاقيات والإطلاقات والجولات الاستثمارية، تجاوز 51.8 مليار ريال ( 13.8 مليار دولار)، بهدف دعم ريادة الأعمال في مختلف المجالات، وتعزيز مكانة المملكة كبيئة جاذبة للرواد والمبتكرين والمبدعين من أنحاء العالم.

وشهد المؤتمر خلال أيامه الأربعة تجمعا كبيرا لرواد الأعمال من أكثر من 180 دولة، وأقيمت خلاله العديد من الفعاليات، تضمنت أكثر من 145 جلسة حوارية، شارك فيها ما يزيد عن 293 متحدثا، إضافة إلى 39 ورشة عمل.

واستضاف المؤتمر خلال فعالياته متحدثين من كبار المسؤولين الحكوميين؛ حيث شارك في الجلسات الحوارية الرئيسة وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، كما استضاف المؤتمر متحدثين دوليين من كبار رواد الأعمال في العالم، حيث تضمن جلسة حوارية مع الشريك المؤسس لشركة أبل ستيف ووزنياك، فيما استضاف المؤتمر في جلسة أخرى الشريك المؤسس، الرئيس التنفيذي السابق لمنصة نتفلكس مارك راندلف.

وتضمن المؤتمر العالمي لريادة الأعمال معرضا مصاحبا أقيم في فندق الريتزكارلتون، وشارك فيه عدد من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص ورواد أعمال من مختلف أنحاء العالم.

ونظمت الشبكة العالمية لريادة الأعمال (GEN) بالتعاون مع «منشآت» على هامش المؤتمر، حفل توزيع جوائز The Compass Award التي تمنح للأنظمة الريادية العالمية للأفراد أو المنظمات أو المجتمعات التي لها تأثير كبير على المستوى الدولي في تمكين رواد الأعمال من تأسيس شركات ناشئة ونموها حول العالم، وأعلنت خلاله فوز ثلاث جهات سعودية؛ حيث فازت وزارة التجارة بجائزة ONE GLOBAL ECOSYSTEM AWARD، فيما فازت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» بجائزة BRAND CHAMPION AWARD فيما فازت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» بجائزة Startup Competition of the Year.

أبرز الاتفاقيات