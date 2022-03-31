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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الغذاء والدواء نظمت بالتعاون مع غرفة أبها ورشة عمل بعنوان إجراءات إصدار وتجديد التراخيص لمصانع الأغذية والمياه المعبأة والثلج والمستودعات الغذائية، وذلك بمقر الغرفة. وناقشت ورشة العمل أهم خطوات التسجيل بالنظام للمنشآت الغذائية، ومتطلبات الحصول على ترخيص المنشآت الغذائية، ومسار عملية الترخيص للمنشآت الغذائية، إلى جانب التعريف بالهيئة العامة للغذاء والدواء التي يناط بها جميع المهمات الإجرائية والتنفيذية والرقابية التي تقوم بها الجهات القائمة حاليا لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية، إضافة إلى شرح الهدف الأساس من إنشاء الهيئة، وهو القيام بتنظيم ومراقبة الإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا، وتوعية المستهلك.



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