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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حصلت على 4 جوائز ذهبية من جوائز «ستيفي» العالمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في مجال الابتكار لعام 2022م. وفازت الهيئة بأفضل ابتكار في تخطيط وإدارة الحملات الرقمية، وذلك عن حملتها لليوم الوطني 91 إضافة إلى حملتها التوعوية والإعلامية عن الفوترة الالكترونية (فاتورة) التي استمرت أكثر من عام، استهدفت من خلالها رفع الوعي بمتطلبات المرحلة الأولى للفوترة الالكترونية للمنشآت الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، وحققت نتائج إيجابية مع بدء تطبيق المشروع، كما أسهمت الحملة الإعلامية المصاحبة لافتتاح منفذ الربع الخالي في تحقيق الجائزة في هذا المجال.



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