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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى الدكتور عصام بن سعيد، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية رئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي الدكتورة هالة السعيد، وقعا في القاهرة اتفاقية بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة بالاستثمار في مصر، بحضور دولة رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي. ويأتي التوقيع على الاتفاقية تكليلا للاجتماعات التي عقدت بين المملكة ومصر، للتعجيل بإنهاء الإجراءات المتصلة بالاستثمار في مصر من خلال صندوق الاستثمارات العامة، وذلك في إطار رغبة البلدين في تقوية الأواصر والعلاقات الاقتصادية بينهما، استنادا إلى توجيهات قيادتي البلدين.



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