هيئة العقار تتعاون مع «منشآت» لتشجيع ممارسة العمل الحر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الهيئة العامة للعقار مذكرة تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، تهدف لدعم ورفع كفاءة المنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي وتشجيع ممارسة العمل الحر في القطاع العقاري ودعم العاملين فيه، وذلك خلال المؤتمر العالمي لريادة الأعمال.

ورعى توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار الأمير سعود بن طلال ومحافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) المهندس صالح الرشيد، فيما مثل الهيئة العامة للعقار في توقيع الاتفاقية نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الاستراتيجية وإدارة المشاريع المهندس عبدالعزيز المحيميد، و»منشآت» نائب المحافظ للتخطيط والتطوير سامي الحسيني.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في بناء علاقة استراتيجية في التوعية والدعم والتمويل للأنشطة العقارية في المملكة، وتشجيع ممارسة العمل الحر في القطاع العقاري، وتحفيز الكوادر الوطنية لممارسة الأنشطة العقارية.

وتهتم المذكرة بترخيص إنشاء حاضنات رواد الأعمال القطاع العقاري، وإدراج المنشآت المصنفة من الهيئة العامة للعقار ضمن برنامج «طموح»، وتصنيف المنشآت العقارية المصنفة من الهيئة وفق معايير «منشآت» لتصنيف المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والكبيرة، ودعم الأنشطة العقارية المعتمدة من الهيئة العامة للعقار بما يماثلها من برامج الدعم في هيئة «منشآت»، ودعم منشآت القطاع العقاري المعتمدة تحت برنامج الامتياز العقاري، إضافة لتقديم عدد من الدورات المتخصصة من خلال المعهد العقاري لرواد الأعمال المرشحين من منشآت، وترشيح المنشآت العقارية والكوادر الوطنية المؤهلة للاستفادة من دعم «منشآت».