شكرا لقرائتكم خبر شراكة بين stc وصندوق الاستثمارات لتأسيس شركة في مجال إنترنت الأشياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة الاتصالات السعودية «stc» اتفاقية شراكة مع صندوق الاستثمارات العامة، لإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة متخصصة في مجال إنترنت الأشياء.

وأوضحت الشركة في بيان على «تداول» أمس، أن رأس مال الشركة الجديدة يبلغ 492 مليون ريال عند التأسيس، مشيرة إلى أن حصة كل طرف 50% من رأس المال، مبينة أنها ستقوم بتمويل حصتها من هذا الاستثمار – والبالغة 246 مليون ريال – ذاتيا من مصادر الشركة.

وقالت «إن تأسيس الشركة يتماشى مع النمو المتوقع والطلب المتزايد على خدمات ومنتجات إنترنت الأشياء، ويتوافق كذلك مع استراتيجيتها للنمو، ومع رؤية المملكة 2030»، وأضافت أن مقرها الرئيس سيكون في السعودية.

وتوقعت أن يكون الأثر المالي للشركة الجديدة إيجابيا عليها، مضيفة أن المشروع يعتمد على الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة وإكمال شروط اتفاقية الشراكة لإنشاء الشركة الجديدة والبدء بالتشغيل التجاري لها.

وذكرت أن هذه الاتفاقية تتيح إمكانية زيادة رأس المال للشركة الجديدة ليصل الإجمالي إلى 900 مليون ريال، وذلك حسب الحاجة، وبناء على متطلبات الشركة الجديدة، بنهاية السنة المالية الثالثة بعد التأسيس، مبينة أن الزيادة ستخضع للموافقات من الجهات المختصة والتنظيمية، وستكون مساهمة كلا الطرفين وفق نسبة ملكيتهما في رأس المال.

وأفادت أن صندوق الاستثمارات يعتبر طرفا ذا علاقة حيث إنه أكبر مساهم في «stc» ويملك نسبة 64% من أسهمها، ولأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها كونهم ممثلين عن الصندوق وهم: الدكتور خالد بياري، ويزيد الحميد، ورانيا نشار، وأرندت راوتينبيرق، وسانجاي كابور. وعليه سيتم رفع توصية للجمعية العامة لـ إس تي سي (والتي سيتم تحديد تاريخ انعقادها في وقت لاحق) للتصويت على ترخيص هذا التعامل وفقا للوائح والأنظمة ذات الصلة.

إنشاء شركة متخصصة في مجال إنترنت الأشياء

رأس المال:







عند التأسيس 492 مليون ريال



إمكانية زيادته إلى 900 مليون بنهاية السنة



الثالثة بعد التأسيس



حصص الشركاء: