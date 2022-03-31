حجم تاريخي.. بايدن يأمر بسحب مليون برميل يوميا من احتياطي النفط

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسحب مليون برميل نفط يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي لمدة 6 أشهر، لخفض الأسعار في الأسواق.

وستطلق الولايات المتحدة ما يقرب من مليون برميل من النفط يوميًا من احتياطياتها لمدة ستة أشهر، وهو حجم تاريخي يؤكد قلق البيت الأبيض بشأن ارتفاع أسعار الطاقة ونقص الإمدادات في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيستدعي "سلطات الحرب الباردة" لتشجيع الإنتاج المحلي للمعادن الحيوية لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية واستخدامات أخرى. وستُضم مواد البطارية إلى قائمة العناصر التي يغطيها قانون الإنتاج الدفاعي للعام 1950.

وقال البيت الأبيض في البيان إن الإفراج عن الاحتياطي البترولي الاستراتيجي "غير مسبوق".

وأضاف: "سيوفر هذا السحب القياسي كمية تاريخية من الإمدادات لتكون بمثابة جسر حتى نهاية العام عندما يرتفع الإنتاج المحلي".

سيطلب بايدن سحب ما يصل إلى 180 مليون برميل من الاحتياطيات الأميركية خلال الأشهر القادمة. وسيتحدث عن خطته في البيت الأبيض الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت واشنطن.