شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وجيبوتي تعززان التعاون في مجال الاقتصاد الرقمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه بمكتبه في الوزارة اليوم بوزيرة الدولة المكلفة بالاقتصاد الرقمي والابتكار بجمهورية جيبوتي مريم حمدو علي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين في مجال الاقتصاد الرقمي، كما اطلع الوفد الجيبوتي على تجربة المملكة الرائدة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ومجالَي الحكومة الرقمية والأمن السيبراني.

حضر اللقاء سفير جمهورية جيبوتي عميد السلك الدبلوماسي لدى المملكة ضياء الدين بامخرمة، ومحافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، والأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى.