شكرا لقرائتكم خبر عن في أول يوم عمل له ..رئيس جهاز النوبارية يتفقد المشروعات ويوجه بسرعة التنفيذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أول يوم عمل تفقد المهندس أحمد إسماعيل، رئيس جهاز النوبارية ومسئولى الجهاز، أحياء المدينة والمشاريع الجاري تنفيذها. ووجه المهندس أحمد إسماعيل، بضرورة الاهتمام بالنظافة وري ونظافة المسطحات الخضراء والانتهاء من أعمال مرمات الطرق لخدمة سكان المدينة وتطوير الميادين. كما رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، مشروع توسعات محطة الصرف الصحي واستمع لعرض مهندسي الجهاز عن الموقف التنفيذي للمشروع ووجه بضرورة استكمال الأعمال المتبقية فى المشروع وتقديم برنامج زمني مكثف يتم متابعته بصورة يومية. ووجه بضرورة التواجد اليومى لمديري الادارت التنفيذية بالموقع لتحقيق التنمية الحقيقية التى ينشدها المواطن والمستثمر بالمدينة وبذل مزيد من الجهد للنهوض بالمدينة.





