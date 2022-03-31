شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الغرف التجارية: توافر السلع الغذائية واستقرار الأسعار قبيل شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مسؤولون بغرف التجارة، إن سوق السلع بمصر يشهد حاليًا وقبيل ساعات من شهر رمضان المعظم مبيعات كبيرة وسط استقرار ملموس في الأسعار بدعم من المعارض الحكومية في مقدمتها (أهلًا رمضان) وزيادة المنافذ بكافة المحافظات.

وقال أمين عام اتحاد الغرف التجارية الدكتور علاء عز - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه جار الآن وبتوجيه حكومي التفاوض مع المحافظين ورؤساء الغرف التجارية على مستوى المحافظات لتحديد أماكن لعمل معارض دائمة طوال العام بأسعار مخفضة، منوهًا بأنه سيتم التوريد مباشرة من المنتج والمستورد إلى المنافذ وبالتالى سيتم خفض الأسعار من خلال خفض حلقات التداول.

وحول مبيعات منافذ (أهلَا رمضان)، أكد أنها تتضاعف بشكل يومي ، حيث أن الأسعار في المنافذ ما زالت مستقرة منذ فتح معارض (أهلًا رمضان)، موضحًا أنه يتم توفير وضخ السلع بشكل يومي.

ولفت إلى أن عدد المنافذ بلغ حتى الآن 7774 منفذًا ونسعى لتبلغ 8000 منفذًا، مشيرًا إلى خطة الحكومة لرفع العبء عن المواطنين وتسهيل حصولهم على السلع بأسعار مخفضة وجودة عالية.

من جهته.. قال حسن جعفر سكرتير الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بني سويف، إن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على معارض (أهلًا رمضان)، بالإضافة للمنافذ والشوادر المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة لعمل أسواق موازية لتوفير السلع للمواطنين بتخفيضات وصلت لـ(20 - 30)%، لافتًا إلى أنه سيتم مد المعرض حتى نهاية شهر رمضان.

وبدوره.. أكد رئيس الغرفة التجارية بالبحر الأحمر خالد رضا، استمرار معارض (أهلًا رمضان) المقامة في الغردقة ورأس غارب وسفاجا والقصير بالإضافة إلى الشوادر حتى نهاية الشهر المعظم، لافتًا إلى أن المعارض تضم كلًا من السلع الأساسية ومستلزمات العيد، مؤكدًا توافر كافة أنواع السلع للمستهلكين، مشددًا على أنه لا داع للتخزين.

ومن جانبه.. قال محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إن معرض (أهلًا رمضان) شهد إقبالًا كبيرًا وغير مسبوق خلال الأيام الماضية؛ لما يوفره من منتجات وسلع متنوعة وتخفيضات وصلت لـ30% على معظم السلع التي يحتاجها المواطن خلال شهر رمضان المبارك.

وقبل أيام، قال رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود كافة أجهزة الدولة المعنية لتوافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة، والتوسع في إقامة المزيد من المعارض والمنافذ الخاصة ببيع السلع على مستوى الجمهورية خلال شهر رمضان، واستمرارها لما بعد الشهر المبارك.

وكان الدكتور علي المصليحي وزير التموين والتجارة الداخلية فد أكد، في وقت سابق، أهمية استقرار أسعار السلع الغذائية حتى نهاية شهر رمضان وفقًا للأسعار السارية قبل الأزمة الروسية الأوكرانية وزيادة سعر صرف الدولار.

وقال إن هناك تنسيقا وتوافقا كاملا بين الحكومة وأعضاء الغرف التجارية لمواجهة الممارسات التجارية الضارة التي تؤثر على تداول السلع والخدمات في السوق المصري.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع ووزير التموين والتجارة الداخلية قد أكدا أنه تم الاتفاق مع الغرف التجارية المصرية على ضرورة الالتزام بالتعاقدات المسبقة وفقًا للأسعار السارية قبل زيادة سعر صرف الدولار، بجانب التزام الغرف بالحفاظ على وفرة المعروض من السلع والمنتجات وثبات الأسعار، ودراسة مساهمة الغرف التجارية بنسبة 2.5% من الاحتياطي النقدي للغرف في توفير "حقيبة" رمضان بالتنسيق مع المحافظين.